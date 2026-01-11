محافظ بني سويف يتابع جهود إطفاء حريق بمحطة محولات قشيشة بالواسطى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،صباح اليوم من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها للتعامل مع تداعيات حريق محدود اندلع داخل المحولات المساعدة بمحطة محولات قشيشة بمركز الواسطى، والذي أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى والمجالس القروية المغذاة من المحطة.

وأكد محافظ بني سويف خلال متابعته اللحظية للموقف، على سرعة التعامل مع الواقعة واحتواء آثارها في أسرع وقت ممكن، موجهاً بتكليف علي يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بني سويف، بالتواجد الميداني بموقع المحطة لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانياً، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لحين عودة الخدمة لطبيعتها.

وأوضح محافظ بني سويف أن المتابعة تتم على مدار الساعة من غرفة السيطرة، في إطار الحرص على تقليل فترة انقطاع التيار وضمان سرعة الاستجابة، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية وعدم تكرار الواقعة.

وجّه محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية وشركة الكهرباء بضرورة الاستمرار في المتابعة الميدانية، والتأكد من سرعة إنهاء الأعمال، وتوفير أقصى درجات التأمين الفني، مع إخطار غرفة السيطرة أولاً بأول بمستجدات الموقف حتى عودة الخدمة بشكل كامل وآمن.

من جانبه، أوضح رئيس شركة كهرباء بني سويف أنه فور وقوع الحريق تم إخطار مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرفة عمليات القطاع، والدفع على الفور بالأطقم الفنية المختصة للتعامل مع الحريق، والعمل على نقل الأحمال وتغذية القرى والمناطق المتأثرة على الخطوط المجاورة، مشيراً إلى أن القرى المتضررة شملت: الميمون، أنفسط، قمن العروس، وجزءاً من قرية أبو صير الملق، مؤكداأن أعمال الإصلاح جارية على قدم وساق،وأنه من المقرر إعادة التيار وعودة الخدمة بالكامل خلال ساعتين على الأكثر.

وأكد على يوسف رئيس مركز ومدينة الواسطى: ، "قائلا نتابع ميدانياً تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف للتعامل الفوري مع تداعيات الحريق المحدود بمحطة محولات قشيشة، بالتنسيق الكامل مع شركة كهرباء بني سويف، حيث تم الدفع بكافة الإمكانيات والأطقم الفنية اللازمة، والعمل على تأمين الموقع ونقل الأحمال على الخطوط البديلة لتقليل فترة انقطاع التيار عن القرى المتأثرة،مع استمرار التواجد الميداني لحين عودة الخدمة لطبيعتها خلال الساعتين المقبلتين.