معاينة وحدة سكنية آيلة للسقوط وإيقاف أعمال بناء مخالفة في بني سويف

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، جهودها المكثفة في متابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث قامت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة وحدة سكنية بعد ورود بلاغ بتهدم أحد حوائطها الداخلية، وذلك لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية، فيما تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع والمواقع الحيوية داخل المدينة، منها شارع بدرخان، وشارع أبو بكر، وموقع الجمهورية، وموقع الطب البيطري، وموقع النجدة، وشارع مجمع المحاكم، والحي الغربي، وحي الرمد، وطريق السادات، وكورنيش النيل، وشارع عبد السلام عارف، وجسر إسلام، وشارع حافظ، وميدان مولد النبي.

وامتدت أعمال النظافة إلى نطاق الوحدات القروية، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من الجسر الشرقي طراد النيل بقرية تزمنت الشرقية، وأمام مدرسة الشهيد أسامة علي عيد الإعدادية المشتركة بالحلابية، ومدخل تزمنت الشرقية، بالإضافة إلى رفع ناتج تطهير طريق عزبة العدوي.

كما شملت الجهود مراجعة بعض رخص الإشغالات بالمنطقة الأولى، إلى جانب إيقاف أعمال بناء مخالفة متمثلة في شدة خشبية بالدور الأول العلوي بقرية منقريش على طريق الكورنيش، حيث تم التحفظ على الحديد والأخشاب المستخدمة.

فيما تمت متابعة أعمال دهان الحواجز الخرسانية "نيوجيرسي" بطريق بني سويف – ناصر، في إطار تحسين المظهر الحضاري للطريق.