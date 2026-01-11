نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية الشاملة لمؤسسة مصر الخير

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نفقد السيد"بلال حبش"نائب المحافظ،القافلة الطبية الشاملة ،التي نظمتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات ، ضمن فعاليات اليوم الصحي المتكامل الذي تنفذه المؤسسة بالمحافظة ويتضمن عددًا من الأنشطة الطبية والإنسانية، تنفيذًا لاستراتيجية المؤسسة في دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، وانطلاقًا من شعارها (تنمية الإنسان)

جاء ذلك في حضور : الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، الأستاذة غادة أنيس، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، الأستاذ محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، ،الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، الأستاذة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير ، والأستاذ أحمد حلمي مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، إلى جانب قيادات مديرية الصحة

تابع نائب المحافظ أعمال القافلة_التي تعقد داخل إحدى قاعات المناسبات_ وتضم مختلف التخصصات الطبية، من بينها الرمد، بهدف توفير الكشف والعلاج المجاني للمواطنين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة، تحت إشراف نخبة من الأطباء الذين تتعامل معهم المؤسسة،بالإضافة إلى متابعة جناح تقديم خدمات برنامج العلاج الشهري وتسليم كروت المتابعة الطبية للمستحقين، وتلبية احتياجاتهم العلاجية، بهدف توفير العلاج بشكل منتظم للأسر الأولى بالرعاية، مع المتابعة الطبية المستمرة ودون وجود حد أقصى لقيمة العلاج.

وأثنى نائب محافظ بني سويف على الدور الخدمي والتنموي الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، لاسيما فى مجال تعزيز مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا ،خاصة وأن "مصر الخير" أحد أبرز الكيانات المجتمعية الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي التي أطلقتها المحافظة كأول وثيقة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية

كما أكد نائب محافظ بني سويف أن القافلة الطبية تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي لدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية، مشيدًا بالدور المجتمعي لمؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات في الوصول بالخدمات الطبية للمستحقين وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، عن سعادته باستمرار التعاون والشراكة الاستراتيجية مع البنك المصري لتنمية الصادرات في عدد من المجالات التنموية، وعلى رأسها القطاع الصحي، من خلال تنظيم القوافل الطبية التي تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، موضحا أن القافلة الطبية الشاملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير خدمات صحية آمنة ومتكاملة من خلال استراتيجيات ممنهجة لدعم الكيانات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية بشكل متميز

وفي السياق ذاته، أكدت غادة أنيس، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية ببنك تنمية الصادرات، اعتزاز البنك بالتعاون الممتد مع مؤسسة مصر الخير منذ عام 2017، والذي شمل تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف المجالات، موضحة ان إطلاق القافلة الطبية هذا العام يُعد أول تعاون من نوعه بين البنك والمؤسسة في المجال الصحي، مؤكدة أن القيمة الحقيقية لهذا العمل لا تكمن فقط في الدعم المالي، بل في الشغف والجهد والإخلاص المبذول على أرض الواقع، مضيفة أن ما يميز مشروعات مصر الخير هو تنفيذها بروح من الحب والعمل من القلب، وهو ما ينعكس بوضوح على أثرها الحقيقي في حياة المستفيدين، مشددة على أن التأثير الإيجابي في حياة الإنسان يُعد من أفضل صور العطاء، مختتمة كلمتها بتوجيه الشكر لمؤسسة مصر الخير ولكافة القائمين على تنفيذ القافلة الطبية، تقديراً لما يبذلونه من جهد وتفانٍ لإنجاح هذا المشروع الإنساني.

من جانبها أوضحت الأستاذة عفاف الجوهري ،رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير ،أن القافلة الطبية الشاملة والرمد تستهدف توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 400 مستفيد (كشف– اجراء تحاليل طبية – توفير العلاج- عمليات جراحية / أشعة ما بعد القافلة) ، مشيرة إلى أن التخصصات الطبية التي تضمها القافلة هي : جلدية ، باطنه ، جراحة ، نساء وتوليد ، أطفال ، أنف وأذن ، عظام ، مسالك بوليد ، رمد ، كما تشتمل أيضاً على إجراء التحاليل الطبية وكذلك صيدلية متكاملة لصرف الأدوية اللازمة للمرضى .

وأضافت أنه تم تنفيذ عدد 32 قافلة طبية بمحافظة بني سويف على مدار السنوات الماضية حتى الآن بمختلف انواعها و شملت : قوافل الكشف المبكر عن الكوليسترول ، قوافل فيرس سي ، قوافل أطفال ، قوافل المسح الطبي لطلاب المدارس ، قوافل الرمد ، قوافل شاملة ، قوافل ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت إلى أن ما تم تقديمة من قبل القوافل الطبية في محافظة بني سويف حتى الآن عدد 32 قافلة طبية باجمالي خدمات أكثر من 47,000 خدمة طبية من ضمن اكثر من 700 قافلة تم تنفيذها لاكثر من 300 الف مستحق باجمالي 800 الف خدمة