محافظ بني سويف يفتتح وحدة غسيل كلوي بمستشفى الصدر

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وحدة الغسيل الكلوي داخل مجمع الرعايات المركزة بمستشفى الصدر.

وذلك بحضور : "بلال حبش" نائب المحافظ، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، في إطار دعم المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسات المجتمع المدني.

كما شهد الافتتاح حضور كلٍ من: محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدير عوض مدير مستشفى الصدر، ومن مؤسسة مصر الخير عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة، وأحمد حلمي مدير مكتب المؤسسة ببني سويف، إلى جانب قيادات مديرية الصحة، وهم: الدكتورة حنان حسين مدير الإدارة العلاجية، الدكتورة دعاء فاروق مسؤول الكلى بالمديرية، الدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات، الدكتور محمد أحمد عباس مدير الخدمات، الدكتورة رحاب ربيع مدير إدارة التخطيط، والمهندس محمد سعيد.

وشملت أعمال التطوير الانتهاء من تجهيز وتركيب وحدة معالجة مياه متكاملة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة واشتراطات وزارة الصحة، وقادرة على استيعاب وتشغيل أكثر من 16 ماكينة غسيل كلوي، بما يتيح التوسع المستقبلي في الخدمة، إلى جانب تشغيل 8 ماكينات فعليًا داخل مجمع الرعايات المركزة، فضلاً عن توريد وتركيب 4 ماكينات غسيل كلوي حديثة لخدمة مرضى الفشل الكلوي من الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية طبية دقيقة ومستمرة.

وتفقد المحافظ مكونات الوحدة الجديدة واستمع إلى عرض تفصيلي حول مراحل التنفيذ، حيث تم تنفيذ أعمال التوريد والتركيب بواسطة شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير، وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة، بينما جاءت المنظومة الطبية بالكامل كثمرة لتبرع مؤسسة مصر الخير، في إطار دورها المجتمعي ودعمها المستمر للقطاع الصحي بمحافظة بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف أن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة الغسيل الكلوي داخل مستشفى الصدر، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الضغط على وحدات الغسيل الكلوي الأخرى بالمستشفى، فضلًا عن تقليل الحاجة إلى نقل المرضى خارج المستشفى كما كان يحدث سابقًا، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة الطبية ورفع معدلات الأمان للحالات الحرجة.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، معتبرًا أن هذا النموذج الناجح يعكس أهمية تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في قطاع حيوي مثل الصحة، مشيدًا بدور مؤسسة مصر الخير باعتبارها أحد أبرز شركاء الدولة في دعم المنظومة الصحية، وكونها من الجهات الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي التطوعي.

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المرضى داخل الوحدة، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة لهم، موجّهًا بضرورة حسن المعاملة وتوفير سبل الراحة أثناء جلسات الغسيل الكلوي، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية، مع التشديد على الالتزام الكامل بإجراءات النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات الطبية وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة أن هذا التطوير يأتي ضمن خطة مديرية الصحة لرفع كفاءة البنية التحتية الطبية بمستشفى الصدر، بما يضمن تقديم خدمات علاجية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لمرضى الفشل الكلوي، خاصة الحالات الحرجة التي تتطلب متابعة دقيقة ورعاية طبية مستمرة داخل الرعايات المركزة.

وأكد الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن افتتاح وحدة الغسيل الكلوي يأتي ضمن فعاليات اليوم الصحي المتكامل الذي تنفذه المؤسسة بمحافظة بني سويف، ويتضمن عددًا من الأنشطة الطبية والإنسانية، تنفيذًا لاستراتيجية المؤسسة في دعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة، وانطلاقًا من شعارها (تنمية الإنسان)، مشيرًا إلى أن الوحدة تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمستشفى، وتسهم في تقديم الخدمة للمرضى داخل المستشفى دون الحاجة إلى نقلهم إلى جهات أخرى.