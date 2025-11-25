هل انتهى الخلاف بين محمد رمضان وأحمد السقا ؟ تفاصيل

كانت هناك العديد من الشائعات التي تتحدث عن وجود خلاف بين محمد رمضان من جهة وأحمد السقا من جهة أخرى.



أسباب الخلاف حسبما أشارت بعض المصادر هي الغيرة الفنية، واعتبار كل منهما أنه النجم الأعلى أجرا وشهرة وجماهيرية سواء في السينما أو التليفزيون.

كان الغريب أن النجمين فاجآ الجميع بعلاقتهما الجيدة في حفل توزيع جوائز “ذا بيست” الذي أقيم يوم الخميس الماضي.

خلاف السقا ورمضان

رحب أحمد السقا بمحمد رمضان، ورقصا معا، وبدا أنه لا يوجد أي خلاف بينهما على الإطلاق، عكس ما كان الجميع يعتقد،

ولكن هل صحيح أنهما كانا على خلاف لأي سبب، وأنهما تصالحا في الحفل؟

مصدر مقرب من النجم أحمد السقا أكد أنه لا يوجد أي خلاف بينهما على الإطلاق، وأن الخلاف لم يكن إلا في عقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، دون أن ينفي بالطبع وجود منافسة طبيعية في العمل، كأي عمل آخر، والكل يتمنى أن يكون “نمبر وان” في مجاله، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود خلاف بينهما.

من ناحية أخرى روج محمد رمضان لموعد طرح أحدث أغانيه “معاك للصبح” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وشارك محمد رمضان جمهوره فيديو مجمع خلال وجوده فى مهرجان الجونة ، وكتب معلقًا: “ أغنية معاك للصبح تطرح يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 مساءًا”.

وحل النجم المصري أحمد السقا اليوم الجمعة على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج “تابوو” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلال الحوار اعترافات شخصية صريحة لم تُطرح من قبل، تتعلق بحياته الأسرية، وعلاقاته الاجتماعية، وطبيعة أخطائه ومواقفه تجاه الآخرين، في لقاء حمل وضوحًا وجرأة كبيرة.

وتحدث السقا عن فكرة رجوعه لزوجته قائلاً:«الله أعلم… دي حاجة في علم الغيب. أنا عمري ما قولت لفظ عيب، ولا رفعت يدي على واحدة ست، ولا أختي، ولا بنتي، ولا مراتي. أبي – رحمه الله – رباني على حاجات دي، ودي قاموس بالنسبالي لازم أمشي عليه مش بغيره».