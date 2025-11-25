قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
فن وثقافة

هل انتهى الخلاف بين محمد رمضان وأحمد السقا ؟ تفاصيل

رمضان والسقا
رمضان والسقا
قسم الفن

كانت هناك العديد من الشائعات التي تتحدث عن وجود خلاف بين محمد رمضان من جهة وأحمد السقا من جهة أخرى.

أسباب الخلاف حسبما أشارت بعض المصادر هي الغيرة الفنية، واعتبار كل منهما أنه النجم الأعلى أجرا وشهرة وجماهيرية سواء في السينما أو التليفزيون.

كان الغريب أن النجمين فاجآ الجميع بعلاقتهما الجيدة في حفل توزيع جوائز “ذا بيست” الذي أقيم يوم الخميس الماضي.

خلاف السقا ورمضان

رحب أحمد السقا بمحمد رمضان، ورقصا معا، وبدا أنه لا يوجد أي خلاف بينهما على الإطلاق، عكس ما كان الجميع يعتقد،
ولكن هل صحيح أنهما كانا على خلاف لأي سبب، وأنهما تصالحا في الحفل؟ 

مصدر مقرب من النجم أحمد السقا أكد أنه لا يوجد أي خلاف بينهما على الإطلاق، وأن الخلاف لم يكن إلا في عقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقط، دون أن ينفي بالطبع وجود منافسة طبيعية في العمل، كأي عمل آخر، والكل يتمنى أن يكون “نمبر وان” في مجاله، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود خلاف بينهما.

من ناحية أخرى روج محمد رمضان لموعد طرح أحدث أغانيه “معاك للصبح” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وشارك محمد رمضان جمهوره فيديو مجمع خلال وجوده فى مهرجان الجونة ، وكتب معلقًا: “ أغنية معاك للصبح تطرح يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 مساءًا”.

وحل النجم المصري أحمد السقا اليوم الجمعة على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج “تابوو” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلال الحوار اعترافات شخصية صريحة لم تُطرح من قبل، تتعلق بحياته الأسرية، وعلاقاته الاجتماعية، وطبيعة أخطائه ومواقفه تجاه الآخرين، في لقاء حمل وضوحًا وجرأة كبيرة.

وتحدث السقا عن فكرة رجوعه لزوجته قائلاً:«الله أعلم… دي حاجة في علم الغيب. أنا عمري ما قولت لفظ عيب، ولا رفعت يدي على واحدة ست، ولا أختي، ولا بنتي، ولا مراتي. أبي – رحمه الله – رباني على حاجات دي، ودي قاموس بالنسبالي لازم أمشي عليه مش بغيره».

محمد رمضان أحمد السقا ذا بيست السقا نمبر وان

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

إنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية 2025

انتخابات النواب.. زيادة الإقبال على لجان السيدة زينب قبل موعد الغلق

تواجد أمني مكثف بلجان السيدة زينب

تواجد أمني مكثف بلجان السيدة زينب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | عادة واحدة تغير صحتك خلال 7 أيام.. تريند تيك توك لخسارة الوزن

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

أحمد مجدي
أحمد مجدي
أحمد مجدي

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

