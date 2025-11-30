مدرب فلسطين يتحدث عن تأثير غياب وسام أبو علي في كأس العرب

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن غياب المهاجم وسام أبو علي، لاعب كولومبوس كرو الأمريكي، عن قائمة الفريق في كأس العرب 2025، لن يكون السبب الوحيد الذي قد يؤثر على أداء المنتخب، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من عدة غيابات مؤثرة.

ويستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهة قطر في افتتاح مبارياته بالبطولة يوم الاثنين المقبل.

وقال أبو جزر خلال المؤتمر الصحفي: "وسام أبو علي مهاجم مميز ويُعد من أفضل لاعبي العالم في مركزه حاليًا، لكن الغياب لا يقتصر عليه فقط، فلدينا ما بين 6 إلى 7 لاعبين مؤثرين خارج القائمة".

وأوضح المدرب أن مشاركة عدد من الوجوه الجديدة قد تؤثر على سرعة الانسجام داخل الفريق، خاصة أنهم لم يخوضوا فترة إعداد طويلة مع المنتخب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته في قدرات جميع اللاعبين، وعلى رغبة الفريق في مواصلة المستوى الذي ظهر به أمام ليبيا في التصفيات.

وأشار أبو جزر إلى أهمية البطولة، قائلاً: "رغم صعوبة المجموعة، نتمسك بفرصنا. كأس العرب محطة مهمة لتطوير أداء المنتخب ومنح اللاعبين خبرات أكبر".

وكان منتخب فلسطين قد تأهل للنهائيات بعد تجاوزه ليبيا بركلات الترجيح، ليشارك في البطولة للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، حيث يضم مجموعته كلًا من قطر وتونس وسوريا.