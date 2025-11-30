الأرصاد: سحب متوسطة تغطي السواحل والوجه البحري وأمطار متفرقة قادمة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد استمرار ظهور السحب العالية على بعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء تعمل على حجب بعض من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء، حيث تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 20 درجة.

حالة الطقس اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، والتي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد بمقدار يتراوح بين 3 و4 درجات.

ووفقًا للهيئة، يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ويكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائلًا للبرودة ليلًا على أنحاء الجمهورية كافة.

وأشارت الهيئة إلى احتمال تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الساعات الأولى من الصباح (من 2 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وهو ما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

سحب منخفضة تمتد للقاهرة ومدن القناة

كما تتوقع الأرصاد ظهور السحب المنخفضة على بعض مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق الساحلية.

وتشير النشرة إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أما الرياح، خلال الطقس اليوم، فتكون نشطة أحيانًا على شمال الصعيد ومحافظات الوادي الجديد وجنوب البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع نشاط ملحوظ قد يصل إلى 32 كم/س في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وعن حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، أوضحت الهيئة:

البحر المتوسط: معتدل – مضطرب، وارتفاع الموج بين (2 – 2.5) متر.

البحر الأحمر: معتدل – مضطرب، وارتفاع الموج بين (1.5 – 2.5) متر.

وتتراوح درجات الحرارة اليوم، على مختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى: 23 للعظمى، 13 للصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 22 للعظمى، 12 للصغرى

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: 21 للعظمى، 12 للصغرى

جنوب سيناء والبحر الأحمر: 29 للعظمى، 18 للصغرى

شمال الصعيد: 23 للعظمى، 9 للصغرى

الوادى الجديد وجنوب الصعيد: 30 للعظمى، 16 للصغرى

وأكدت الهيئة ضرورة اتخاذ الحيطة أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة، مع متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية.