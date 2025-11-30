قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آية هشام تحصد برونزية بطولة العالم للكاراتيه
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025
زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا

زلزال
زلزال
فرناس حفظي

ضرب زلزال بلغت قوته 4.0 درجة على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد 64 كم شرق مدينة سيماف في ولاية كوتاهيا التركية، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 11:36 صباحا بتوقيت إسطنبول. 

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وفي وقت سابق، سجلت مدينة بهاباد وسط إيران زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة خراسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت بأن مدينة شيويشه في كردستان الإيرانية شهدت زلزالا بقوة 4.1 على مقياس ريختر عند الساعة 14:22، وشعر بها سكان بعض المدن المجاورة.

زلزال مقياس ريختر مدينة سيماف ولاية كوتاهيا إسطنبول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

ترشيحاتنا

الفنان آرمن أجوب

وزير الثقافة يكلف آرمن أجوب قيما فنيا على مشروع مصر في بينالي فينيسيا 2026

أمينه خليل

شاهد آخر ظهور لـ أمينة خليل في مهرجان ضيافة السينمائي الدولي بدبي

مازن الغرباوي

5 بروتوكولات تعاون جديدة تعزّز الشراكات الدولية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

بالصور

كنز لصحتك ولعضلاتك.. فوائد الفاصوليا البيضاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد