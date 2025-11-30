زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.0 درجة على مقياس ريختر منطقة تقع على بعد 64 كم شرق مدينة سيماف في ولاية كوتاهيا التركية، اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 11:36 صباحا بتوقيت إسطنبول.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

وفي وقت سابق، سجلت مدينة بهاباد وسط إيران زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة خراسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت بأن مدينة شيويشه في كردستان الإيرانية شهدت زلزالا بقوة 4.1 على مقياس ريختر عند الساعة 14:22، وشعر بها سكان بعض المدن المجاورة.