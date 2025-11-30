قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الله ممدوح وأحلام يوسف يمنحان مصر ذهبيتان في بطولة العالم للكاراتيه
مصر تتصدر العالم في كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة للمرة الثالثة
منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة يفوز بذهبية كأس العالم تحت 20 سنة
إسبانيا.. احتجاجات حاشدة في مدريد لإسقاط حكومة بيدرو سانشيز
حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد
السويسريون يرفضون أداء النساء للخدمة في الجيش
رئيس الوزراء يتابع توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم
الوطنية للانتخابات: جدول زمنى خاص لإجراء الانتخابات بـ29 دائرة ألغتها الإدارية العليا
وزير الرياضة يبحث مع مفتي الجمهورية سبل تعزيز التعاون المشترك .. صور
روح الراحل أحمد رفعت تسيطر على نجوم منتخب مصر في كأس العرب.. تفاصيل
وزير الرياضة لـ المفتي: حريصون على التصدي معا للظواهر السلبية التي تواجه الشباب
فن وثقافة

وزير الثقافة يكلف آرمن أجوب قيما فنيا على مشروع مصر في بينالي فينيسيا 2026

الفنان آرمن أجوب
الفنان آرمن أجوب
جمال عاشور

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قرار اللجنة الفنية باختيار الفنان آرمن أجوب قيمًا فنيًا وفنانًا رئيسيًا للمشروع الفني المصري المشارك في بينالي فينيسيا 2026، لتنفيذ العمل الفني المعنون بـ “المحسوس و اللامحسوس”.

وأكد وزير الثقافة أن مشاركة مصر في بينالي فينيسيا تمتد لما يقارب ثمانية عقود، وهي من أبرز المشاركات التي تعكس حضور مصر الثقافي والفني على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن البينالي يُعد منصة مرموقة تُبرز تطور الفن المصري وقدرته على الحوار مع الاتجاهات العالمية المعاصرة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تولي هذه المشاركة اهتمامًا خاصًا، وتعمل على توفير كل سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان تقديم عمل يليق بمكانة مصر وتاريخها الريادي في الفنون، معربًا عن ثقته في أن الفنان آرمن أجوب سيقدم رؤية فنية متميزة تجمع بين الأصالة والابتكار وتُبرز الهوية المصرية في سياق عالمي متجدد.

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة الفنان آرمن أجوب مشروع الفني المصري بينالي فينيسيا 2026

حسين الجسمي
محافظ الشرقية
طريقة تحضير سلطة البنجر (الشمندر) على أصولها
اعراض كورونا والانفلونزا
المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

