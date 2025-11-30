الهيئة الوطنية: الالتزام بالجدول الزمنى لـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب الملغاة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تحترم أحكام القضاء وسيتم إلغاء انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى في 29 دائرة وفقا للأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن جدول زمنى للإجراءات الانتخابية في الدوائر الملغاة.

وأشارت إلى أنها ملتزمة بالجدول الزمنى الخاص بإعادة الانتخابات في الـ19 دائرة التي ألغتها من قبل وسيتم التصويت في الخارج غدا وبعد غدا الاثنين والثلاثاء وفى الداخل الأربعاء والخميس المقبلين.

و19 دائرة ملغاة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تشمل: دائرة في الجيزة، ودائرتين في الفيوم ودائرة في أسيوط و7 دوائر في سوهاج، و4 دوائر في قنا، ودائرة في الإسكندرية، و3 دوائر في البحيرة.

وفى هذا التقرير نوضح الـ29 دائرة الملغاة بها انتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب

1- الوادي الجديد

1. الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة

– طعن حمدي محمد سليمان.

2. الدائرة الأولى – الخارجة

– طعن أحمد العقاطي.

2- أسوان

دائرة إدفو

– طعن عادل سيد محمود.

دائرة نصر النوبة

– طعن علاء حسن حامد عثمان.

3- الأقصر

دائرة إسنا

– محمد عبد المحسن محمد رضوان.

6. دائرة القرنة

– طعن محمد محمود علي محمد.

7. دائرة الأقصر

– طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد.

4- الإسكندرية

8. دائرة أول المنتزه

– طعن عبد السلام محمد العمراوي.

5- المنيا

دائرة ملوي

– طعن حنان عياد خليل عيسى.

دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار

– طعن أبو الفتوح الشحات.

دائرة أبو قرقاص

– طعن مصطفى محمد بهي الدين.

دائرة المنيا

– طعن سيد أبو بريدعة.

دائرة دير مواس

– طعن أشرف أبو المكارم.

6- الجيزة

دائرة بولاق الدكرور

– طعن محمد طارق جمال الدين.

دائرة 6 أكتوبر

– طعن محمد رمضان طراد.

دائرة البدرشين

– طعن رمضان سيد أبو خاطر.

دائرة الهرم

– طعن خالد سلام.

دائرة قسم الجيزة

– طعن دندراوي أبو الفضل.

دائرة منشأة القناطر

– طعن حسام عميرة.

دائرة العمرانية والطالبية

– طعن سيد زغلول أحمد.

7- سوهاج

دائرة البلينا

– طعن محمد أبو هلالي.

8- البحيرة

دائرة حوش عيسى

– طعن محمد صلاح عباس.

دائرة كوم حمادة

– طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد.

دائرة المحمودية

– طعن محمد عباس.

دائرة الدلنجات

– طعن محمود عثمان.

9- أسيوط

دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط

– طعن أحمد إبراهيم العياط.

دائرة أبو تيج

– طعن الحسيني جلال.

دائرة أول أسيوط

– طعن علاء محمود عبد الغني.

10- الفيوم

دائرة سنورس

– طعن ربيع أبو كمال.