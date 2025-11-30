قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعرف على أماكن الدوائر والمحافظات.. أكبر أحكام بإبطال انتخابات مجلس النواب بـ29 دائرة

إسلام دياب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامًا في واحدة من أكبر أحكمام بإبطال دوائر بالانتخابات البرلمانية بإبطال نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

جاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر بخمس محافظات لتصبح قد ألغيت الانتخابات كاملة في هذه المحافظات بعد اضافة الدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا والصادرة سابقة من الهيئة الوطنية للانتخابات وهي: سوهاج، الوادي الجديد، أسيوط، قنا، والأقصر.

وفى هذا التقرير نوضح الـ29 دائرة الملغاة بها انتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب 

قائمة الدوائر الـ29 التي تم إبطال نتائجها بالكامل

1- الوادي الجديد

1. الدائرة الثانية – الداخلة والفرافرة

– طعن حمدي محمد سليمان.

2. الدائرة الأولى – الخارجة

– طعن أحمد العقاطي.

2- أسوان

دائرة إدفو

– طعن عادل سيد محمود.

دائرة نصر النوبة

– طعن علاء حسن حامد عثمان.

3- الأقصر

دائرة إسنا

– محمد عبد المحسن محمد رضوان.

6. دائرة القرنة

– طعن محمد محمود علي محمد.

7. دائرة الأقصر

– طعن ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد.

4- الإسكندرية

8. دائرة أول المنتزه

– طعن عبد السلام محمد العمراوي.

5- المنيا

دائرة ملوي

– طعن حنان عياد خليل عيسى.

دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار

– طعن أبو الفتوح الشحات.

دائرة أبو قرقاص

– طعن مصطفى محمد بهي الدين.

دائرة المنيا

– طعن سيد أبو بريدعة.

دائرة دير مواس

– طعن أشرف أبو المكارم.

6- الجيزة

دائرة بولاق الدكرور

– طعن محمد طارق جمال الدين.

دائرة 6 أكتوبر

– طعن محمد رمضان طراد.

دائرة البدرشين

– طعن رمضان سيد أبو خاطر.

دائرة الهرم

– طعن خالد سلام.

دائرة قسم الجيزة

– طعن دندراوي أبو الفضل.

دائرة منشأة القناطر

– طعن حسام عميرة.

دائرة العمرانية والطالبية

– طعن سيد زغلول أحمد.

7- سوهاج

دائرة البلينا

– طعن محمد أبو هلالي.

8- البحيرة

دائرة حوش عيسى

– طعن محمد صلاح عباس.

دائرة كوم حمادة

– طعن أحمد باسم عبد الفتاح محمد.

دائرة المحمودية

– طعن محمد عباس.

دائرة الدلنجات

– طعن محمود عثمان.

9- أسيوط

دائرة ديروط والقوصية ومنفلوط

– طعن أحمد إبراهيم العياط.

دائرة أبو تيج

– طعن الحسيني جلال.

دائرة أول أسيوط

– طعن علاء محمود عبد الغني.

10- الفيوم

دائرة سنورس

– طعن ربيع أبو كمال.

