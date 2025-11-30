أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها

توفر اشتراكات المترو تخفيضات كبيرة مقارنة بسعر التذكرة اليومية، مع تقسيمها إلى فئات متنوعة تشمل الجمهور العادي، كبار السن، الطلبة، وذوي الهمم، بالإضافة إلى مصابي وأسر الشهداء.

اشتراكات الطلبة وذوي الهمم

يحصل الطلبة وأصحاب الهمم على تخفيضات تفوق 90%، وتتوزع الاشتراكات الربع سنوية كالتالي:

مرحلة واحدة: 150 جنيهًا

مرحلتان: 200 جنيه

ثلاث أو أربع مراحل: 250 جنيهًا

خمسة أو ستة مراحل: 300 جنيه

يشمل الاشتراك 90 يومًا بعدد 180 رحلة.

اشتراكات الجمهور العادي

الاشتراك الشهري:

منطقة واحدة: 310 جنيهات

منطقتان: 365 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 425 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 600 جنيه

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 835 جنيهًا

منطقتان: 990 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 1250 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 1670 جنيهًا

الاشتراك السنوي:

خطين: 4235 جنيهًا

ثلاثة خطوط: 5335 جنيهًا

اشتراكات كبار السن فوق 60 عامًا

يحصل كبار السن على تخفيض يتجاوز 50%، وتتوزع الأسعار كالتالي:

الاشتراك الشهري:

منطقة واحدة: 220 جنيهًا

منطقتان: 290 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 415 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 470 جنيهًا

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة: 660 جنيهًا

منطقتان: 865 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 1125 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 1270 جنيهًا

اشتراكات مصابي وأسر الشهداء (ربع سنوي)

منطقة واحدة: 420 جنيهًا

منطقتان: 495 جنيهًا

ثلاث / أربع مناطق: 595 جنيهًا

خمس / ست مناطق: 835 جنيهًا

أماكن استخراج الاشتراكات

الخط الأول

حلوان – عين حلوان – جامعة حلوان – المعادي – دار السلام – الزهراء – الشهداء 1 – منشية الصدر – حدائق الزيتون – عين شمس – عزبة النخل – المرج – المرج الجديدة.

الخط الثاني

كلية الزراعة – المظلات – روض الفرج – مسرة – الشهداء 2 – العتبة 2 – الدقي – جامعة القاهرة – الجيزة – المنيب.

الخط الثالث

كلية البنات – عبده باشا – عدلي منصور – النزهة – هليوبوليس – العباسية – العتبة – ناصر – صفاء حجازي – إمبابة – القومية – وادي النيل – جامعة الدول – جامعة القاهرة.

أسعار تذاكر المترو