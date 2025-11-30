قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
ذكرى الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.. صوت مكة الذي قرأ في الحرمين والأقصى
ولاء خنيزي

توفر اشتراكات المترو تخفيضات كبيرة مقارنة بسعر التذكرة اليومية، مع تقسيمها إلى فئات متنوعة تشمل الجمهور العادي، كبار السن، الطلبة، وذوي الهمم، بالإضافة إلى مصابي وأسر الشهداء.

اشتراكات الطلبة وذوي الهمم

يحصل الطلبة وأصحاب الهمم على تخفيضات تفوق 90%، وتتوزع الاشتراكات الربع سنوية كالتالي:

  • مرحلة واحدة: 150 جنيهًا
  • مرحلتان: 200 جنيه
  • ثلاث أو أربع مراحل: 250 جنيهًا
  • خمسة أو ستة مراحل: 300 جنيه
  • يشمل الاشتراك 90 يومًا بعدد 180 رحلة.

اشتراكات الجمهور العادي

الاشتراك الشهري:

  • منطقة واحدة: 310 جنيهات
  • منطقتان: 365 جنيهًا
  • ثلاث / أربع مناطق: 425 جنيهًا
  • خمس / ست مناطق: 600 جنيه

الاشتراك الربع سنوي:

  • منطقة واحدة: 835 جنيهًا
  • منطقتان: 990 جنيهًا
  • ثلاث / أربع مناطق: 1250 جنيهًا
  • خمس / ست مناطق: 1670 جنيهًا

الاشتراك السنوي:

  • خطين: 4235 جنيهًا
  • ثلاثة خطوط: 5335 جنيهًا

اشتراكات كبار السن فوق 60 عامًا

يحصل كبار السن على تخفيض يتجاوز 50%، وتتوزع الأسعار كالتالي:

الاشتراك الشهري:

  • منطقة واحدة: 220 جنيهًا
  • منطقتان: 290 جنيهًا
  • ثلاث / أربع مناطق: 415 جنيهًا
  • خمس / ست مناطق: 470 جنيهًا

الاشتراك الربع سنوي:

  • منطقة واحدة: 660 جنيهًا
  • منطقتان: 865 جنيهًا
  • ثلاث / أربع مناطق: 1125 جنيهًا
  • خمس / ست مناطق: 1270 جنيهًا

اشتراكات مصابي وأسر الشهداء (ربع سنوي)

  • منطقة واحدة: 420 جنيهًا
  • منطقتان: 495 جنيهًا
  • ثلاث / أربع مناطق: 595 جنيهًا
  • خمس / ست مناطق: 835 جنيهًا

أماكن استخراج الاشتراكات

الخط الأول

 حلوان – عين حلوان – جامعة حلوان – المعادي – دار السلام – الزهراء – الشهداء 1 – منشية الصدر – حدائق الزيتون – عين شمس – عزبة النخل – المرج – المرج الجديدة.

الخط الثاني

 كلية الزراعة – المظلات – روض الفرج – مسرة – الشهداء 2 – العتبة 2 – الدقي – جامعة القاهرة – الجيزة – المنيب.

الخط الثالث

كلية البنات – عبده باشا – عدلي منصور – النزهة – هليوبوليس – العباسية – العتبة – ناصر – صفاء حجازي – إمبابة – القومية – وادي النيل – جامعة الدول – جامعة القاهرة.

أسعار تذاكر المترو

  • حتى 9 محطات: 8 جنيهات — كبار السن: 4 جنيهات
  • من 10 إلى 16 محطة: 10 جنيهات — كبار السن: 5 جنيهات
  • من 17 إلى 23 محطة: 15 جنيهًا — كبار السن: 8 جنيهات
  • أكثر من 23 محطة: 20 جنيهًا — كبار السن: 10 جنيهات
  • سعر موحد لذوي الهمم: 5 جنيهات
