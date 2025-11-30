قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأسعار لم يسبق له مثيل.. ساعات ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق
المشاط تجتمع بـ7 سفراء أفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها»
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل

أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية| تفاصيل
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية| تفاصيل
ولاء خنيزي

يواصل المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، تأجيل حسم ملف تجديد عقده مع الفريق قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، حيث يصرّ على الحصول على راتب سنوي بقيمة مليوني دولار للموافقة على البقاء، أو الانتقال مجانًا بعد نهاية الموسم في حال رفض إدارة النادي شروطه المالية.

ديانج يرفض التجديد قبل أمم أفريقيا

أوضح ديانج أنه لا يرغب في توقيع أي عقد جديد، سواء مع الأهلي أو أي نادي خليجي، قبل انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا، مفضلاً الانتظار لما بعد البطولة على أمل تلقي عروض مالية أعلى حال تألقه مع منتخب مالي في كان 2025 بالمغرب.

الأهلي يدرس العروض المقدمة لبيع اللاعب

في ظل تمسك ديانج بمطالبه المالية، بات مسئولو الأهلي يفكرون في دراسة العروض المقدمة من أندية خليجية لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، واختيار العرض الأنسب للنادي، خاصة بعد تلقي ديانج عروضًا مغرية للانتقال في يناير أو الصيف المقبل.

محاولات الأهلي لتجديد عقد ديانج

عقد مسئولو الأهلي عدة جلسات مع ديانج ووكيل أعماله لمناقشة التجديد، إلا أن الفجوة المالية حالت دون التوصل إلى اتفاق، إذ يطالب اللاعب بمبلغ 2 مليون دولار سنويًا بينما لم يصل عرض الأهلي إلى أكثر من 1.5 مليون دولار سنويًا.

عروض خليجية مغرية لضم ديانج

يحظى ديانج باهتمام العديد من الأندية الخليجية، أبرزها عروض سعودية تقدّر راتبه السنوي بـ 2.5 مليون دولار، خاصة بعد تألقه خلال فترة إعارته لنادي الخلود السعودي في الموسم الماضي وأدائه المميز في دوري روشن، ما جعل عدة أندية تضعه ضمن حساباتها للموسم المقبل.

الأهلي يقتنص تعادلاً ثميناً أمام الجيش الملكي ويتصدر المجموعة

والجدير بالذكر ان النادي الأهلي حقق تعادلاً مثيرًا 1-1 أمام الجيش الملكي المغربي على ملعب الأخير ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث افتتح محسن بوريكة التسجيل لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل محمود حسن تريزيجيه للأهلي عند الدقيقة 69، ليمنح فريقه نقطة ثمينة خارج أرضه، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى 4 نقاط محتلاً المركز الأول في المجموعة، متساويًا مع يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحل الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع أيضًا بنقطة واحدة.

أليو ديانج الأهلي عروض خليجية لاعب وسط النادي الأهلي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في مواجهة المتحور.. فيديو

صورة أرشيفية

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

صورة أرشيفية

طبيبة إسبانية متطوعة بمستشفى ناصر بغزة توضح معاناة القطاع الطبي

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد