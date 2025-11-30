أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل

يواصل المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، تأجيل حسم ملف تجديد عقده مع الفريق قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، حيث يصرّ على الحصول على راتب سنوي بقيمة مليوني دولار للموافقة على البقاء، أو الانتقال مجانًا بعد نهاية الموسم في حال رفض إدارة النادي شروطه المالية.

ديانج يرفض التجديد قبل أمم أفريقيا

أوضح ديانج أنه لا يرغب في توقيع أي عقد جديد، سواء مع الأهلي أو أي نادي خليجي، قبل انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا، مفضلاً الانتظار لما بعد البطولة على أمل تلقي عروض مالية أعلى حال تألقه مع منتخب مالي في كان 2025 بالمغرب.

الأهلي يدرس العروض المقدمة لبيع اللاعب

في ظل تمسك ديانج بمطالبه المالية، بات مسئولو الأهلي يفكرون في دراسة العروض المقدمة من أندية خليجية لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، واختيار العرض الأنسب للنادي، خاصة بعد تلقي ديانج عروضًا مغرية للانتقال في يناير أو الصيف المقبل.

محاولات الأهلي لتجديد عقد ديانج

عقد مسئولو الأهلي عدة جلسات مع ديانج ووكيل أعماله لمناقشة التجديد، إلا أن الفجوة المالية حالت دون التوصل إلى اتفاق، إذ يطالب اللاعب بمبلغ 2 مليون دولار سنويًا بينما لم يصل عرض الأهلي إلى أكثر من 1.5 مليون دولار سنويًا.

عروض خليجية مغرية لضم ديانج

يحظى ديانج باهتمام العديد من الأندية الخليجية، أبرزها عروض سعودية تقدّر راتبه السنوي بـ 2.5 مليون دولار، خاصة بعد تألقه خلال فترة إعارته لنادي الخلود السعودي في الموسم الماضي وأدائه المميز في دوري روشن، ما جعل عدة أندية تضعه ضمن حساباتها للموسم المقبل.

الأهلي يقتنص تعادلاً ثميناً أمام الجيش الملكي ويتصدر المجموعة

والجدير بالذكر ان النادي الأهلي حقق تعادلاً مثيرًا 1-1 أمام الجيش الملكي المغربي على ملعب الأخير ووسط جماهيره، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث افتتح محسن بوريكة التسجيل لصالح الجيش الملكي في الدقيقة 35، قبل أن يتعادل محمود حسن تريزيجيه للأهلي عند الدقيقة 69، ليمنح فريقه نقطة ثمينة خارج أرضه، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى 4 نقاط محتلاً المركز الأول في المجموعة، متساويًا مع يانج أفريكانز الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد، ويحل الجيش الملكي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي شبيبة القبائل في المركز الرابع أيضًا بنقطة واحدة.