منتخب مصر يتوّج بلقب بطولة «ريد بُل هاف كورت» في دبي

توج فريق مصر بلقب بطولة ريد بُل هاف كورت العالمية لكرة السلة 3×3، المقامة حاليًا في دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، بعد تقديم عروض قوية في البطولة التي تضم نخبة من لاعبي كرة السلة 3×3 حول العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز على فريق مقدونيا الشمالية في المباراة النهائية ليتوَّج بلقب البطولة العالمية.

وقدم منتخب مصر أداءً قويًا، حيث فاز على منتخب النرويج في ربع النهائي، وواصل الفراعنة مستواهم المميز في نصف النهائي ليتأهلوا إلى المباراة النهائية على حساب منتخب أستراليا.

وكان الفريق المصري قد نجح في التأهل إلى الأدوار النهائية بعد فوزه في جميع مباريات الدور الأول.

وضمت قائمة الفريق المصري كلًّا من: محمد طه، رامي إبراهيم، أحمد ياسر عبد الوهاب، وياسين ياسر عبد الوهاب. وشارك الفريق في المجموعة الخامسة التي ضمّت منتخبات لبنان والفلبين وجمهورية الدومينيكان.