التعليم تعيد فتح التقديم في خمس مسابقات جديدة لتعيين معلمي الحصة

قال الكاتب الصحفي المتخصص في شئون التعليم أسامة عبد الكريم، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن إعادة فتح باب التقديم في خمس مسابقات تعليمية جديدة.





وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير فرص تعيين للعاملين بنظام الحصة داخل المدارس، واستكمالًا لما تم الإعلان عنه خلال الشهور الماضية.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لاحتياجات المدارس المتزايدة، وسعي الوزارة لتقنين أوضاع المعلمين المؤقتين الذين يدرسون بالحصة، عبر إتاحة فرص رسمية للالتحاق بالمسابقات التعليمية.

وأشار إلى أن مسابقات شهر يونيو الماضي تضمنت تخصصات محددة، إلا أن عدداً من المتقدمين من تخصصات أخرى لم يجد فرصة للالتحاق، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة التقديم وإطلاق مسابقات جديدة تشمل نطاقًا أوسع من المؤهلات والتخصصات.



