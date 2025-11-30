قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بأسعار لم يسبق له مثيل.. ساعات ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق
المشاط تجتمع بـ7 سفراء أفارقة لتعزيز التكامل الاقتصادي في مؤتمر «أفريقيا التي نريدها»
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ياسمين بدوي

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اتخاذ اجراءات عاجلة استباقية لحماية الطلاب و وقايتهم من الأمراض والفيروسات المتوقعة ومنها فيروس ماربورج (Marburg Virus) والذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ، والرعشة، والتهاب العينين والأذن، والإلتهاب الرئوي أو الشعبي، وذلك حفاظا على الصحة العامة  للطلاب بجميع المراحل التعليمية.


 

وفي هذا الإطار أرسلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات عاجلة لجميع المدارس التابعة شددت خلالها على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التالية:

  • ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأمراض المعدية 
  • مراعاة الكثافة العامة للمدارس والتهوية الجيدة للفصول الدراسية .
  •  التأكد من نظافة دورات المياه واستخدام المطهرات وتوفير الصابون.
  •  عقد ندوة للتثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي لدى الطلاب، والتركيز على السلوك الصحي والنظافة الشخصية ومعرفة الطلاب لطرق العدوى وكيفية الوقاية منها.
  •  وجود صندوق الإسعافات الأولية بالأدوار والعيادة، ويشمل الأجهزة والمعدات المستعملة أثناء الجائحات جهاز قياس الحرارة، وسماعة طبية، وجهاز الضغط وخافض لسان، وقفازات، وكمامات ومنظفات ومطهرات.
  •  توفير أدوات تثقيفية بوسترات ومطويات تضمن نصائح وإرشادات للوقاية من الفيروسات، والابتعاد عن التجمعات، والتشديد على ارتداء الكمامة.
  •  تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ووضع خطة بالمدرسة لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية قبل ظهور الفيروس.
  • عقد اجتماع مع العاملين بالمدرسة أعضاء هيئة التدريس - الموظفون - العمال ) لتحديد مهام الفريق وعرض الخطة إذا حدث وباء، وكيفية الوقاية.
  • تحويل الحالات المشتبه فيها إلى غرفة العزل المخصصة لذلك بالإدارات والمدارس التابعة.
  • تعقيم الفصول ونظافتها وتهويتها.
  •   موافاة إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية بكافة الحالات المصابة والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها والوقاية مع ذكر اسم الطالب والصف.

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع كل ما يقال بشأن رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا. 

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا. 

كما نفى المصدر ظهور حالات حالات فيروس ماربورج في المدارس

فيروس ماربورج التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم ماربورج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

انتخابات مجلس النواب 2025

مواعيد التصويت في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في مواجهة المتحور.. فيديو

صورة أرشيفية

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

صورة أرشيفية

طبيبة إسبانية متطوعة بمستشفى ناصر بغزة توضح معاناة القطاع الطبي

بالصور

كارول سماحة تخطف الأنظار بالأحمر الجريء في أحدث ظهور لها

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

مش اليانسون بس.. مشروبات تساعد في التخلص من ألم الحلق

غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق
غير اليانسون..مشروبات تساعد فى التخلص من ألم الحلق

فيديو

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد