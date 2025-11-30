إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اتخاذ اجراءات عاجلة استباقية لحماية الطلاب و وقايتهم من الأمراض والفيروسات المتوقعة ومنها فيروس ماربورج (Marburg Virus) والذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ، والرعشة، والتهاب العينين والأذن، والإلتهاب الرئوي أو الشعبي، وذلك حفاظا على الصحة العامة للطلاب بجميع المراحل التعليمية.





وفي هذا الإطار أرسلت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات عاجلة لجميع المدارس التابعة شددت خلالها على الالتزام بالتعليمات والإجراءات التالية:

ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الأمراض المعدية

مراعاة الكثافة العامة للمدارس والتهوية الجيدة للفصول الدراسية .

التأكد من نظافة دورات المياه واستخدام المطهرات وتوفير الصابون.

عقد ندوة للتثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي لدى الطلاب، والتركيز على السلوك الصحي والنظافة الشخصية ومعرفة الطلاب لطرق العدوى وكيفية الوقاية منها.

وجود صندوق الإسعافات الأولية بالأدوار والعيادة، ويشمل الأجهزة والمعدات المستعملة أثناء الجائحات جهاز قياس الحرارة، وسماعة طبية، وجهاز الضغط وخافض لسان، وقفازات، وكمامات ومنظفات ومطهرات.

توفير أدوات تثقيفية بوسترات ومطويات تضمن نصائح وإرشادات للوقاية من الفيروسات، والابتعاد عن التجمعات، والتشديد على ارتداء الكمامة.

تفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ووضع خطة بالمدرسة لاتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية قبل ظهور الفيروس.

عقد اجتماع مع العاملين بالمدرسة أعضاء هيئة التدريس - الموظفون - العمال ) لتحديد مهام الفريق وعرض الخطة إذا حدث وباء، وكيفية الوقاية.

تحويل الحالات المشتبه فيها إلى غرفة العزل المخصصة لذلك بالإدارات والمدارس التابعة.

تعقيم الفصول ونظافتها وتهويتها.

موافاة إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية بكافة الحالات المصابة والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها والوقاية مع ذكر اسم الطالب والصف.

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع كل ما يقال بشأن رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا.

كما نفى المصدر ظهور حالات حالات فيروس ماربورج في المدارس