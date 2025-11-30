اليوم.. محافظ الغربية يستقبل وزراء التنمية المحلية والتضامن والأوقاف لافتتاح مشروعات خدمية

يستقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف داخل ديوان مكتبه بطنطا في إطار الجولات الميدانية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الخدمية علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

تفاصيل الزيارة

وأفادت مصادر داخل ديوان محافظة الغربية أن الجولة المحددة تستهدف افتتاح وتشغيل مركز علاج الإدمان للإنقاذ حياة الشباب ومواجهه ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بنطاق قرية دمنهور الوحش بنطاق دائرة مركز زفتي .



كما تشمل الزيارة جوله تفقدية لمشروع الفلك بكفر الزيات فضلا عن تفقد مشروعات الخيرية وعلي رأسها تيكه مسجد السيد البدوى بطنطا.

تحسين خدمات المواطنين

الجدير بالذكر أن تلك الجولة للوزراء الثلاثاء تستهدف تحقيق افضل خدمه لأبناء وفئات شعب الغربية تزامنا مع وضع خطه عاجلة لتلبية احتياجات المواطن الغرباوي .