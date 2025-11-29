لتعزيز التواصل الثقافي والمجتمعي.. جامعة طنطا تطلق مسابقة لطلابها الوافدين

أعلنت جامعة طنطا عن تنظيم مسابقة للطلاب الوافدين بجامعة طنطا تحت عنوان " جامعة طنطا في عيون الطلاب الوافدين" تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتورة شهيرة شرف الدين مدير مركز رعاية الوافدين والتعاون الدولي.

توجيهات جامعة طنطا

تأتي هذه المسابقة ضمن جهود جامعة طنطا لتعزيز التواصل الثقافي والإبداعي مع طلابها الوافدين، وإبراز دورهم كسفراء للجامعة في بلدانهم.

وتهدف المسابقة إلى إظهار تجربة الطلاب الوافدين بعدسة رؤيتهم الشخصية، بما يعكس التنوع الثقافي والثراء الإنساني داخل الجامعة، ويُبرز مكانتها كبيئة تعليمية عالمية منفتحة على الإبداع.

تبادل الخبرات

طرق المشاركة:

• فيديو قصير أو Reel عن كليتك أو مميزات الدراسة في جامعة طنطا

• فيلم قصير عن تجربتك كطالب وافد داخل الكليات في جامعة طنطا

• رسم أو لوحة فنية تعبّر عن جامعة طنطا وكلياتها

• صورة فوتوغرافية توثق لحظة أو مشهدًا مميزًا من داخل الجامعة

• تصميم إعلان دعائي يعكس تميز الجامعة

ويمكن للطلاب الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن المسابقة والمشاركة من خلال الرابط التالي:

https://forms.tanta.edu.eg/fromtantatoworld

واخر موعد لاستلام الأعمال 12 ديسمبر ٢٠٢٥