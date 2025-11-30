قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
الأمير ويليام يعرب عن "تأثره بشجاعة" أطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المملكة المتحدة
بدون لوحات معدنية.. حبس سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
موعد صلاة العشاء.. اعرف مواقيت صلوات اليوم
أسعار التذاكر تصل إلى 12 ألف جنيه.. تفاصيل وضوابط حفل أنغام الاستثنائي عند الأهرامات
موعد مباراة ليفربول ووست هام فى الدوري الانجليزي .. والقنوات الناقلة
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك
اقتصاد

الكاميرون تحصل على قطعتي أرض لإقامة مقر للسفارة بالعاصمة الجديدة

المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية
المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية
آية الجارحي

وقّعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة جمهورية الكاميرون بالقاهرة عقد بيع قطعتي أرض بمساحة إجمالية تبلغ 8500 م²، وذلك لإقامة المقر الجديد للسفارة وسكن السفير داخل الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة. 

وقّع العقد كلٌّ من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسفير محمدو لابارانج، سفير جمهورية الكاميرون لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بحضور ممثلين عن الجانبين.

وبهذه المناسبة، صرّح المهندس خالد عباس قائلاً:"إن أعمال التنمية والتشييد في العاصمة الجديدة تسير بخطى متسارعة دون توقف، ويسعدنا اليوم توقيع هذا العقد مع سفارة دولة الكاميرون الصديقة، تمهيداً لانتقال كامل البعثة الدبلوماسية إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة، بما يعزّز حضور البعثات الأجنبية ويُثري هذا القطاع الحيوي."

قوة العلاقات بين البلدين

ومن جانبه، أعرب السفير محمدو لابارانج عن سعادته بهذه الخطوة، قائلاً:"إن إنشاء العاصمة الجديدة يُعد نقلة نوعية في مصر، ولا شك أن انتقال سفارة الكاميرون اليها يمثل خطوة مهمة ودلالة واضحة على عمق وقوة العلاقات بين البلدين، كما أتوجه بالشكر للشركة على ما قدّمته من تعاون وتسهيلات لإتمام التعاقد." 

تجدر الإشارة إلى أن المخطط العام للمرحلة الأولى من العاصمة الجديدة يضم الحي الدبلوماسي الذي سيجمع كافة السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المتواجدة في مصر، ويأتي توقيع سفارة الكاميرون اليوم استكمالاً لسلسلة من العقود الموقّعة مع عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية تمهيداً لانتقال كافة السفارات والبعثات الي العاصمة الجديدة.

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الاهلي

اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

تعرف على قرار المحكمة الإدارية العليا بالدوائر الـ6 الملغاة بمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس النواب

تعرّف على قرار «الإدارية العليا» بالدوائر الـ6 المُلغاة بالجيزة في انتخابات مجلس النواب

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أحمد الشناوي

«الشناوي» يُغادر مباراة بيراميدز وباور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا.. لهذا السبب

مياه القناة : تطهير مأخذ المحطات وتسليك بالوعات الأمطار بمدينة بورفؤاد

مياه القناة : تطهير مأخذ المحطات وتسليك بالوعات الأمطار بمدينة بورفؤاد

بورسعيد | الغرباوي يشارك طالبات مدرسة 6 أكتوبر الثانوية للبنات طابور الصباح

بورسعيد.. الغرباوي يشارك طالبات مدرسة ثانوية طابور الصباح

حملات مكثفة في المنوفية

حملة رقابية موسعة على المخابز بالمنوفية لضمان غذاء آمن للمواطنين

بالصور

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض
عد ازمة فستانها الاخير..صور عصام صاصا وزوجته بعد رجوعهم لبعض

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي
تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها
انجى المقدم تستعير بالشعر الطويل فى اخر نيولوك لها

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

شكوى الأهلي

مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي

عريس بزي فرعوني

العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد