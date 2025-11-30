مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في هجوم مسلح على حانة "لا ريساكا" في مدينة تولا بولاية هيدالجو، وسط المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وذكر تقرير الشرطة أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في مكان الحادث، بينما توفي ثلاثة آخرون أثناء تلقيهم العلاج، في أعمال عنف نادرة بالمنطقة الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة مكسيكو سيتي.

وبحسب إفادات شهود العيان التي جمعتها السلطات، اقتحم مسلحون الحانة الواقعة في حي تولا الشعبي حوالي الساعة 01:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش). وحتى الآن، لم تتمكن السلطات من القبض على المشتبه بهم.

وعلى الرغم من ندرة مثل هذه الهجمات في ولاية هيدالجو، أقر وزير أمن الولاية بوجود صراعات بين عصابات محلية متورطة في تهريب الوقود المسروق.

وأضاف أن هذه التوترات تصاعدت منذ اعتقال زعيم عصابة محلية مزعوم في مارس الماضي، وأسفرت عن مصرع نحو عشرة أشخاص حتى 28 نوفمبر، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.