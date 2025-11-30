قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي
ناصر منسي يترقب فرصة العودة للزمالك في كأس عاصمة مصر
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم مسلح على حانة بوسط المكسيك

أرشيفية
أرشيفية
لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة في هجوم مسلح على حانة "لا ريساكا" في مدينة تولا بولاية هيدالجو، وسط المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وذكر تقرير الشرطة أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في مكان الحادث، بينما توفي ثلاثة آخرون أثناء تلقيهم العلاج، في أعمال عنف نادرة بالمنطقة الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة مكسيكو سيتي.

وبحسب إفادات شهود العيان التي جمعتها السلطات، اقتحم مسلحون الحانة الواقعة في حي تولا الشعبي حوالي الساعة 01:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش). وحتى الآن، لم تتمكن السلطات من القبض على المشتبه بهم.

وعلى الرغم من ندرة مثل هذه الهجمات في ولاية هيدالجو، أقر وزير أمن الولاية بوجود صراعات بين عصابات محلية متورطة في تهريب الوقود المسروق. 

وأضاف أن هذه التوترات تصاعدت منذ اعتقال زعيم عصابة محلية مزعوم في مارس الماضي، وأسفرت عن مصرع نحو عشرة أشخاص حتى 28 نوفمبر، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

