"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي

علقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية صورة لـ محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي ممسكا بآلة حادة فيما يحاول لاعبو الجيش الملكي المغربي الحصول عليها.



ودونت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اعلي الصورة عبارات جاءت على النحو التالي: مقرف .. تريزيجيه هوجم بسكين في منتصف المباراة والمنافسين يحاولون إخفائه.



تعكف إدارة النادي الأهلي على جمع الأدلة لتقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بعد الأحداث المؤسفة التي صاحبت مواجهة الجيش الملكي فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



إدارة النادي الأهلي سوف تعمل على تجميع الفيديوهات والأدلة قبل تقديمها للكاف بعد التعادل الدرامي 1-1 في العاصمة المغربية الرباط.



ويستند النادي الأهلي في شكواه إلى الكاف لعدة أحداث فى لقاء الجيش الملكي وجاء أبرزها :



1- رمي أشياء وآلة حادة وزجاجات على لاعبي النادي الأهلي فى مباراة الجيش الملكي



2- احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الجيش الملكي ضد المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي



3- دخول لاعبي الجيش الملكي المغربي لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء ضد النادي الأهلي



4- الإصابات التي تعرض لها لاعبو النادي الأهلي على مدار شوطي اللقاء.

الأهلي يتعادل مع الجيش الملكي

عاد النادي الأهلي بتعادل مثير أمام مضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة حملت ندية كبيرة واشتعلت فيها الأجواء حتى الدقائق الأخيرة.



ورغم المحاولات المستمرة من جانب الأهلي لاقتناص الفوز بعيدًا عن الديار، اكتفى بعودة بنقطة ثمينة تعزز مشواره في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يسعى الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



وجاء اللقاء سريع الإيقاع منذ بدايته، إذ تبادل الفريقان الهجمات وظهرت رغبة واضحة لدى أصحاب الأرض لإثبات الذات أمام حامل اللقب الإفريقي، بينما اعتمد الأهلي على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة خارج ملعبه، لينجح في الخروج بنتيجة إيجابية رغم الضغط الجماهيري القوي.