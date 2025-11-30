قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلوى بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية
هتدفع غرامة .. لو جاتلك فاتورة كهرباء بـ 100 جنيه
تأهل 3 لاعبين إلى نهائي بطولة العالم للكاراتيه
مباراة ســ.ــكينة المعجون.. 4 بنود في شكوى الأهلي ضد جماهير الجيش الملكي
أليو ديانج يماطل الأهلي بشأن تجديد العقد وسط عروض خليجية مغرية.. تفاصيل
إجراءات عاجلة بجميع مدارس محافظة القاهرة لحماية الطلاب من فيروس ماربورج
سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات الأحد الصباحية
إسرائيل تبلغ واشنطن: لن نتقدم في اتفاق غزة قبل استعادة الجثمانين.. والدوحة تعترض
تحذير إسرائيلي.. إيران تُعيد تسليح نفسها خوفا من تحرك جديد لتل أبيب
«عربية النواب»: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته تجاه فلسطين ويُجدّد العهد بدور مصر التاريخي
إصابة 5 أشخاص في تصادم توك توك وموتوسيكل بطريق مسطرد – أبو زعبل
ناقد رياضي: هفوة قاتلة تحرم الزمالك من فوز ثمين أمام كايزر تشيفز
رياضة

بعد دعم الأهلي لرمضان.. لميس الحديدي: ولاد النادي دايمًا مسئوليتنا

لميس الحديدي
لميس الحديدي
منار نور

علقت الإعلامية لميس الحديدي علي بيان الاهلي بشأن تكليف المستشاريين القانونين بالانضمام الي فريق الدفاع عن رمضان صبحي.

وكتبت الحديدي عبر حسابها الشخصي اكس :" ولاد النادى يفضلوا  دايما مسئوليتنا مهما حصل  .. لكل من لا يفهم مبادىء النادى ⁧‫#الأهلى‬⁩‏، و لهذا نحن ننتمى و نحبه و نفتخر.


وكلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار القانوني شادي البرقوقي بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي في الإجراءات القانونية الجارية حاليًا، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي بالنادي، لتقديم كل أشكال المساندة القانونية في ملف قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الفريق القانوني الخاص باللاعب، لضمان توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة.

لميس الحديدي الاهلي رمضان صبحي ازمة رمضان صبحي

