بعد دعم الأهلي لرمضان.. لميس الحديدي: ولاد النادي دايمًا مسئوليتنا

علقت الإعلامية لميس الحديدي علي بيان الاهلي بشأن تكليف المستشاريين القانونين بالانضمام الي فريق الدفاع عن رمضان صبحي.

وكتبت الحديدي عبر حسابها الشخصي اكس :" ولاد النادى يفضلوا دايما مسئوليتنا مهما حصل .. لكل من لا يفهم مبادىء النادى ⁧‫#الأهلى‬⁩‏، و لهذا نحن ننتمى و نحبه و نفتخر.



وكلّف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار القانوني شادي البرقوقي بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي في الإجراءات القانونية الجارية حاليًا، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي بالنادي، لتقديم كل أشكال المساندة القانونية في ملف قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الفريق القانوني الخاص باللاعب، لضمان توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة.