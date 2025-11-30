قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم

أسعار العملات الأجنبية اليوم
أسعار العملات الأجنبية اليوم
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، استقر الدولار، ارتفع طفيفا سعر اليورو الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، و تراجع الين الياباني.

ويرصد موقع “صدى البلد”،متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الأحد:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 47.60 جنيه.

سعر البيع: 48.70 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 31.04 جنيه.

سعر البيع: 31.28جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 33.87 جنيه

سعر البيع: 34.22 جنيه

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد :

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 55جنيه.

سعر البيع: 55.36جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 62.84 جنيه.

سعر البيع: 63.22 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد :

سعر الشراء: 58.97 جنيه.

سعر البيع: 59.42 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري يوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 7.36 جنيه.

سعر البيع: 7.41 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 30-11-2025:

سعر الشراء: 5 جنيه.

سعر البيع: 5.05جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري يوم الأحد  30-11-2025:

سعر الشراء: 4.66 جنيه.

سعر البيع: 4.71 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد :

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.72جنيه.

سعر البيع: 6.75 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد:

سعر الشراء: 30.39 جنيه.

سعر البيع: 30.58 جنيه. 

