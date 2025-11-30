قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج كاملة بعد إلغاء الانتخابات بدائرة البلينا
«الإدارية العليا»: إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر أرقام 4، 5، 6، 9 في البحيرة
«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
«الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا
الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل
سيارة نجم Fast & Furious للبيع بسعر خيالي.. تفاصيل
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو
تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو
المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
اعتذار رسمي من الجيش الملكي لـ الأهلي وجماهيره .. تفاصيل
مهمة إنسانية.. الأمير ويليام يزور أطفال غزة ويثني على شجاعتهم في مواجهة المرض
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 29-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه، استقرارا داخل البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-11-2025.

سعر أدني دولار اليوم 

بلغ سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع. 

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل 

وجاء سعر أدني دولار أمام الجنيه داخل بنك التعمير والإسكان

ثبات الدولار

ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد على مستوي السوق الرسمية بالتوازي مع بدء العمل في البنوك اليوم

لماذا استقر الدولار

ومن المتعارف عليه فإن البنوك المصرية تشهد هدوءا بعد تنفيذها لقرار الإجازة الدورية والتي انتهت مساء أمس وذلك على مستوى الجهاز المصرفي .

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل آخر تداولات سجلها البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار اليوم

بلغ سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “ المصرف المتحد، الإسكندرية، البركة”

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، التنمية الصناعية"

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، نكست، أبوظي الأول، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، HSBC،ميد بنك، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، مصر، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي"

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري لتنمية الصادرات"

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47,67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي، قطر الوطني QNB، المصري الخليجي"

دعم الشمول المالي

تستهدف البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري العمل على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لجذب شرائح جديدة من العملاء تعزيزًا للشمول المالي بما ينعكس علي رفع معدلات الربحية لدى الجهاز المصرفي وتحسين مستويات الخدمات القطاعية المقدمة للجمهور.

حسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي أظهرت ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%.

جاءت ذلك النمو معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .

