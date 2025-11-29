قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاز بالتزكية .. إيتو رئيسا لاتحاد الكرة الكاميروني حتى 2029
غم الخطأ الفردي للحارس.. خالد الغندور يحلل نتيجة مباراة الزمالك كايزر شيفز
القبض على شخص بحوزته 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط
رسميا.. صامويل إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني
البنت ماتت.. القبض على سائق ميكروباص دهس فتاتين بالبدرشين
نيويورك تايمز: واشنطن تدرس استهداف منشآت عسكرية ونفطية في فنزويلا
ترامب يعيد فتح ملف إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب داخل الولايات المتحدة
زد يفوز على كوينز بارك رينجرز بثنائية نظيفة في بطولة الأهلي للناشئين
حسن المستكاوي ينتقد خطأ صبحي ويشيد بأداء الزمالك أمام كايزر تشيفز رغم التعادل
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
رقص بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
شواطئ طور سيناء.. حين يعانق البحر الجبل وتكتب الطبيعة سطورها بين المدّ والجزر
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 29-11-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 29-11-2025 على مستوي السوق الرسمية.

لماذا استقر الدولار

من المتعارف عليه فإن البنوك المصرية تشهد هدوءا بعد تنفيذها لقرار الإجازة الدورية المقرر انتهاءها هذه اللية وذلك على مستوى الجهاز المصرفي .

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل آخر تداولات سجلها البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار اليوم

بلغ سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الإسكندرية، البركة"

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، التنمية الصناعية"

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، نكست، أبوظي الأول، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، HSBC،ميد بنك، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، مصر، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي"

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري لتنمية الصادرات"

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47,67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي، قطر الوطني QNB، المصري الخليجي"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

