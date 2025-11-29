آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 29-11-2025

شهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 29-11-2025 على مستوي السوق الرسمية.

لماذا استقر الدولار

من المتعارف عليه فإن البنوك المصرية تشهد هدوءا بعد تنفيذها لقرار الإجازة الدورية المقرر انتهاءها هذه اللية وذلك على مستوى الجهاز المصرفي .

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل آخر تداولات سجلها البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار اليوم

بلغ سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الإسكندرية، البركة"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، التنمية الصناعية"

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، نكست، أبوظي الأول، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، HSBC،ميد بنك، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، مصر، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي"

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي"

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري لتنمية الصادرات"

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي، قطر الوطني QNB، المصري الخليجي"