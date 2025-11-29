قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتفقد منطقة مسجد الحاكم بأمر الله ومشروعي الشوربجي و الأرناؤوطي
كايزر تشيفز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية
أبو العينين يطالب بتوفير التمويل وزيادة الاستثمار لبناء اقتصاد أورومتوسطي مستدام
أورسولا فان درلاين تفوز بجائزة التميز بمنتدى برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط
سعر النحاس يقفز إلى مستوى قياسي بعد اضطرابات في التداول
عدة تغييرات.. تعرف على لوائح النسخة الجديدة من كأس العرب
موعد مباراة بيراميدز ضد باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أبو العينين: نجاح ميثاق المتوسط يقاس بقدرته على التحول لبرامج قابلة للتنفيذ
بعد أحداث الأهلي| خبير يطالب بتطبيق عقوبات الفيفا ضد الجيش الملكي
تقديرا لمواقفه التاريخية.. أبو العينين يقترح إرسال برقية شكر للرئيس السيسي
البرهان يستقبل الرئيس الإريتري في بورتسودان
بدلاء الزمالك استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز
اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 29-11-2025

ولاء عبد الكريم

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه اليوم السبت 29-11-2025، إذ بلغ متوسط المركزي 47.58 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، فيما شهد البنك الأهلي وcib مستويات ثابتة عند 47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع، مع استمرار التوازن في بنك الإسكندرية.


سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.58 جنيه للشراء.
47.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.6 جنيه للشراء.
47.7 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك مصر

47.6 جنيه للشراء.
47.7 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.6 جنيه للشراء.
47.7 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.67 جنيه للشراء.
47.77 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك البركة

47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.6 جنيه للشراء.
47.7 جنيه للبيع.

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها
بيطري الشرقية
المجلس القومي للمرأة
صحة الشرقية
