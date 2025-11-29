سعر الدولار اليوم السبت 29-11-2025 فى البنوك

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه اليوم السبت 29-11-2025، إذ بلغ متوسط المركزي 47.58 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، فيما شهد البنك الأهلي وcib مستويات ثابتة عند 47.6 جنيه للشراء و47.7 جنيه للبيع، مع استمرار التوازن في بنك الإسكندرية.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

47.58 جنيه للشراء.

47.71 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.6 جنيه للشراء.

47.7 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر

47.6 جنيه للشراء.

47.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

47.6 جنيه للشراء.

47.7 جنيه للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

47.67 جنيه للشراء.

47.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.6 جنيه للشراء.

47.7 جنيه للبيع.