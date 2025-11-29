سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-11-2026

يقدم موقع صدي البلد أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 26-11-2026
أسعار الدولار في مصر اليوم
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
47.58 جنيه للشراء.
47.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
47.6 جنيه للشراء.
47.7 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
47.6 جنيه للشراء.
47.7 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
47.6 جنيه للشراء.
47.7 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
47.67 جنيه للشراء.
47.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
47.55 جنيه للشراء.
47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.6 جنيه للشراء.
47.7 جنيه للبيع.