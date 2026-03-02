جوهر نبيل: مصر تقترب من اعتماد المعمل الوطني لمكافحة المنشطات دولياً

أعلن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، متابعة خطوات الاعتماد النهائي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات، مؤكداً حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في الرياضة.

وكتب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس، تابعت اليوم مع وفد لجنة الخبراء بـ الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خطوات الاعتماد النهائي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات، في إطار حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في الرياضة”.

وتابع وزير الشباب والرياضة: “مستمرون في التعاون مع شركائنا الدوليين، لتأهيل المعمل المصري ليكون مركزاً إقليمياً معتمداً يعزز مكانة الرياضة المصرية على المستوى العالمي”.