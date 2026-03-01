وفد "رياضة البرلمان" برئاسة مجاهد يقدم التهنئة لجوهر نبيل ويبحثون أهم الملفات

قام وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على رأسه محمد مجاهد رئيس اللجنة ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بزيارة مقر وزارة الشباب والرياضة لتقديم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بعد ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير الشباب والرياضة في التشكيل الوزاري الجديد .

وخلال اللقاء أعرب النائب محمد مجاهد عن تمنياته لوزير الشباب والرياضة الجديد بالتوفيق والسداد في مهامه ومواصلة جهود تطوير منظومة الشباب والرياضة في مصر بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز مكانتها على المستويين القاري والدولي.



وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اللقاء على التعاون المستمر والمثمر بين اللجنة ووزير الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة بما يخدم شباب مصر والرياضة والعمل معاً لوضع تشريعات من شأنها أن تساهم في خدمة البلاد وتقديم مساعدة لشباب مصر الذين يمثلون مستقبل البلاد وتأهيل بيئة رياضية جيدة تمكنهم من ممارسة الرياضة .

وقال "مجاهد" أن تكامل الأدوار بين الحكومة والنواب هو أمر حتمي لضمان تنفيذ خطة الدولة على أرض الواقع بصورة ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية ، مؤكداً على أن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب تعمل على أن تكون صوت المواطن تحت قبة البرلمان وخدمة مصالحه .