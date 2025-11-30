توصية من جون إدوارد .. كواليس استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز | فيديو

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن التفاصيل الكاملة وراء قرار استبعاد الحارس محمد عواد من قائمة مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز، أمس السبت، في جنوب إفريقيا، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

قال أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن استبعاد عواد لم يكن فنيًا كما تردد، بل جاء بسبب اعتراض الحارس على عدم مشاركته أساسيًا في اللقاء.

وأوضح أن عواد أبدى غضبه للجهاز الفني عقب محاضرة الفريق أمس، وأعلن صراحة رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء، ما دفع الجهاز لاتخاذ قرار فوري بإخراجه من قائمة المباراة.

وأضاف أن القرار جاء بعد جلسة خاصة جمعت محمد صبحي بالجهاز الفني، طالب خلالها الحارس الدولي بمنحه فرصة المشاركة اليوم لتعزيز فرصه في دخول القائمة النهائية لمنتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأشار أضا إلى أن مدرب الحراس وأحمد عبد الرؤوف اقتنعا بطلب صبحي بعد توصية صريحة من جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، ليتم الدفع بلاعب أساسيًا رغم غيابه عن عدد من المباريات، وذلك على حساب محمد عواد، الذي يُعتبر الأكثر جاهزية فنيًا بحسب تقييمات الفترة الأخيرة.

واختتم محمد طارق أضا بالإشارة إلى أن هذا القرار أثار حالة استياء كبيرة لدى عواد، الذي كان يأمل في الظهور أساسياً قبل انضمامه إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس العرب، سعيًا لإثبات نفسه والمنافسة على مركز الحارس الأول في البطولة.