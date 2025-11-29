الأزهر يبدأ مرحلة جديدة لتطوير منظومة الكنترولات في الغردقة

بدأت منطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم السبت، خطوة جديدة نحو تحديث منظومة العمل داخل كنترولات الشهادات، وذلك بإطلاق برنامج تدريبي شامل يستهدف رفع كفاءة القائمين على كنترولات المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك ضمن تحركات واسعة لتعزيز جودة إجراءات الامتحانات وضمان أعلى درجات الانضباط.

وفي مستهل الفعاليات، تابع الشيخ سعد عبد الحميد خلف الله، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، سير البرنامج داخل بيت شباب الأزهر بالغردقة، حيث تفقد القاعات التدريبية واطلع على التجهيزات وأدوات التدريب المخصصة للمشاركين. وأكد خلال متابعته أن الارتقاء بعمل الكنترولات أصبح أحد المحاور الرئيسة التي يوليها قطاع المعاهد الأزهرية اهتمامًا خاصًا، لما يمثله من أهمية مباشرة في دقة النتائج وشفافية العملية الامتحانية.

برنامج يستهدف بناء كوادر أكثر احترافية

ويشارك في المجموعة التدريبية الأولى 48 متدربًا، يخضعون لبرنامج مكثف يمتد من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر، ويتضمن محتوى متنوعًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، في إطار خطة تطوير معتمدة تستهدف رفع مستوى العاملين داخل الكنترولات على مستوى الجمهورية.

محتوى تدريبي متكامل

وتناول اليوم الأول للبرنامج عرضًا شاملًا لآخر المستحدثات الخاصة بآليات العمل داخل الكنترولات، بداية من ضوابط المراجعة الدقيقة، وطرق توزيع المهام، مرورًا بأساليب مراجعة الدرجات، وصولًا إلى نماذج محاكاة عملية تساعد المتدربين على التعامل مع فترة الامتحانات المقبلة بكفاءة أكبر.

كما شملت فعاليات اليوم جلسات تفاعلية تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في إدارة الوقت، وتطبيق قواعد السرية والانضباط، إضافة إلى تدريبات عملية تعالج الأخطاء الشائعة وتقدم حلولًا احترافية لضمان سير العمل دون عقبات.

توجه عام نحو التطوير

ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الدورات التي يخطط لها قطاع المعاهد الأزهرية خلال الفترة المقبلة، بهدف تحديث منظومة الكنترولات بالكامل، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، وتوفير بيئة عمل أكثر تنظيمًا ودقة في كل مراحل تقييم الطلاب.