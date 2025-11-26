الخميس.. الغردقة تستضيف أكبر معرض للجامعات الخاصة والأهلية

في إطار الجهود الرامية لتسهيل خيارات التعليم الجامعي أمام الطلاب وأولياء الأمور، تنطلق يوم الخميس المقبل، الموافق 27 نوفمبر الجاري، فعاليات النسخة الرابعة من معرض الجامعات الخاصة والأهلية والدراسة بالخارج، باحد فنادق الغردقة بالممشى السياحي بالغردقة.

ويشارك في المعرض أكثر من 20 جامعة مصرية خاصة وأهلية، إلى جانب عدد من الجامعات الأجنبية، حيث يتيح المعرض للطلاب التعرف على الكليات المتاحة ومتطلبات الالتحاق بها، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات والإرشادات اللازمة من خلال ممثلي الجامعات المشاركة.

وتبدأ فعاليات المعرض من الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، وتشمل ورش عمل متخصصة للتعرف على أقسام الكليات والبرامج الدراسية، إلى جانب الأنشطة الطلابية التي تقدمها الجامعات لتعزيز خبرة الطلاب التعليمية والاجتماعية.

ويهدف المعرض إلى توفير منصة شاملة للطلاب لاختيار مسارهم الأكاديمي المناسب، وتسليط الضوء على البرامج الدراسية المتنوعة التي تقدمها الجامعات المصرية والخارجية، بما يسهم في دعم مسيرة التعليم العالي بالمدينة.