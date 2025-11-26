فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

يعد القرنفل أحد أهم الأعشاب الطبية التي تعود بفوائد صحية متعددة عند تناوله بانتظام وبكميات معتدلة، حيث يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعله داعمًا قويًا لجهاز المناعة.

يساهم القرنفل في تحسين عملية الهضم من خلال تخفيف الانتفاخ والغازات وتهدئة اضطرابات المعدة، بفضل احتوائه على مركب “الأوجينول” المعروف بتأثيره المهدئ.

و يساعد تناول القرنفل في تعزيز صحة الفم والأسنان، إذ يعمل كمطهر طبيعي يحد من رائحة الفم الكريهة ويقاوم نمو البكتيريا.

وتشير دراسات إلى أن القرنفل قد يساهم أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الدورة الدموية، ما يجعله خيارًا مفيدًا لمرضى السكري عند استشارة الطبيب.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي

