ريال مدريد يحسم مواجهة أولمبياكوس في ليلة مثيرة بدوري الأبطال

انتهت منذ قليل المواجهة القوية التي جمعت بين ريال مدريد الإسباني وأولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وأهدافًا غزيرة حتى الدقائق الأخيرة، وانتهت بفوز ثمين للفريق الملكي بنتيجة 4-3 على ملعب كارايسكاكيس معقل الفريق اليوناني.



سوبر هاتريك لمبابي يقود الملكي للنصر

فرض النجم الفرنسي كيليان مبابي نفسه نجمًا أول للمباراة بعدما سجل أربعة أهداف كاملة “سوبر هاتريك”، ليقود ريال مدريد لتحقيق انتصار مهم خارج الديار.

وجاءت أهداف أولمبياكوس عن طريق الثلاثي شيكينهو ليما، مهدي طارمي وأيوب الكعبي، الذين حاولوا إعادة فريقهم لأجواء اللقاء أكثر من مرة، إلا أن خبرة ريال مدريد حسمت الأمور في النهاية.

سيطرة مدريدية رغم مقاومة أصحاب الأرض

شهدت المباراة أفضلية واضحة لريال مدريد من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، حيث تمكن من فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب أغلب فترات اللقاء، رغم المحاولات المتكررة من جانب أولمبياكوس الذي ظهر بشكل قوي وقدم أداءً قتاليًا أبقى النتيجة مفتوحة حتى صافرة النهاية.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، معززًا فرصه في التأهل للأدوار الإقصائية، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطتين فقط في المركز الثالث والثلاثين، ليصبح موقفه معقدًا في البطولة الأوروبية.

تشكيل ريال مدريد في المباراة

دخل المدرب المباراة بتشكيلة متوازنة ضمت:

في حراسة المرمى: أندري لونين

في خط الدفاع: كاريراس، ميندي، أسينسيو، ألكسندر أرنولد

في خط الوسط: كامافينجا، تشاوميني، فالفيردي

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، أردا جولر

وظهر الانسجام واضحًا بين عناصر الفريق، خاصة في الخط الأمامي الذي شكل ضغطًا كبيرًا على دفاع الفريق اليوناني، ليؤكد ريال مدريد من جديد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا



