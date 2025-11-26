ماركا تكشف التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

أ ش أ

يستضيف نادي أولمبياكوس على ملعبه ووسط جماهيره، مساء اليوم /الأربعاء/، فريق ريال مدريد ضمن الجولة الخامسة بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد بمبارياته الأربعة الماضية في البطولة ليحصل على العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة فيما حصد أولمبياكوس نقطتين فقط من المباريات الأربعة الماضية.

وسافر ريال مدريد إلى أثينا بغياب سبعة لاعبين، بينهم تيبو كورتوا ودين هويسن في اللحظات الأخيرة، علاوةً على ذلك، سيفتقد مدرب الفريق تشابي ألونسو أيضًا داني كارفاخال وإيدر ميليتاو وأنطونيو روديجر وديفيد ألابا وفرانكو ماستانتونو بسبب الإصابة.

وبالتالي، سيكون لونين حارس مرمى ريال مدريد الأساسي، في أول ظهور له هذا الموسم، ومع وجود أسينسيو في مركز قلب الدفاع، فمن المتوقع أن يشارك تشواميني كمدافع ثاني بديلاً لهويسن.

وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن التشكيلة المتوقعة للفريقين التي جاءت كالتالي: تضم قائمة أولمبياكوس: تزولاكيس وروديني وريتسوس وبيرولا، وأورتيجا وهيزي وجارسيا وبودينس وتشيكينيو ومارتينز والكعبي.. فيما تضم قائمة ريال مدريد: لونين وترينت أليكساندر أرنولد وراؤول أسينسيو وأوريليان تشواميني وألفارو كاريراس وأردا جولر وإدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي وجود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.