عباس شراقي يحذر من خطر حقيقي يؤثر على السد الإثيوبي

أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن تصريف المياه من السد الإثيوبي شهد اختلافا خلال الفترات السابقة .

وقال عباس شراقي في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" السد الإثيوبي كان ممتلئا بشكل كامل وهذا يشكل خطورة كبيرة على السد ".

وتابع شراقي :" بعد ارتفاع منسوب المياه خلف السد الإثيوبي فتحوا بوابات مفيض مما أدى إلى زيادة زادت من كميات المياه التي تمر عبر السد الإثيوبي ".

وأكمل :" هذه التصرفات الإثيوبية تسببت في فيضانات في السودان والمياه أتت إلى مصر وتم تخزينها خلف السد العالي في بحيرة ناصر ".



ولفت شراقي :"الدولة المصرية قررت فتح مفيض توشكى لاستيعاب كميات اكبر من مياه نهر النيل والسد العالي يقف صامدا امام التصرفات الإثيوبية الأحادية بشان تشغيل السد الإثيوبي ".

