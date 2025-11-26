كوثر محمود: التمريض شريك أصيل في تحقيق إنجازات الرعاية الصحية

شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة، المنعقد تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والمقرر إقامته على مدار يومي 26 و27 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية نجحت خلال السنوات الست الماضية في إحداث ثورة حقيقية في تطوير المنظومة الصحية بالدولة، من خلال التوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل، واعتماد أحدث نماذج التشغيل الإكلينيكي، وتنفيذ تحول رقمي شامل أسهم في الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز كفاءة التشغيل داخل منشآت الهيئة.

وقالت إن ما تحقق على أرض الواقع يعكس إرادة سياسية واضحة للارتقاء بصحة المواطن، فضلًا عن رؤية استراتيجية تُرسخ مبادئ الجودة، وتضمن وصول الخدمة إلى جميع المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضحت نقيب التمريض أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة لم تحقق نجاحاتها فقط على مستوى البنية التحتية وتطوير المستشفيات، بل على مستوى العنصر البشري الذي يمثل حجر الزاوية لأي نظام صحي ناجح، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ آلاف البرامج التدريبية داخل مصر وخارجها، بما في ذلك برامج متقدمة في دول صاحبة تجارب رائدة في القطاع الصحي، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الفرق الصحية وتحسين مؤشرات الأداء داخل المنشآت التابعة للهيئة.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن التمريض المصري كان ولا يزال شريكًا أصيلًا في هذه الإنجازات، حيث شارك بقوة في تنفيذ بروتوكولات التشغيل الإكلينيكي، وتفعيل مسارات الإحالة، وتحقيق نسب رضاء مرتفعة بين المرضى، مشددة على أن الاستثمار في كوادر التمريض هو استثمار مباشر في مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت إلى أن الاهتمام السياسي بدعم الفرق الطبية، وتقدير جهودهم، وتكريم المتميزين منهم؛ يمثل رسالة واضحة بأن الدولة تمضي بثبات نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، يقوم على المهنية والجودة والتطوير المستمر، بما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطن المصري وجودة حياته.

يذكر أن الملتقى شهد حضورًا رفيع المستوى، من بينهم مستشاري رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء المصريين والأفارقة، ورؤساء الهيئات الصحية، وممثلو المنظمات الدولية، وسفراء الدول، وقادة الفكر والإعلام، وشركاء النجاح من القطاعين الحكومي والخاص والأهلي، ليعكس الملتقى مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي ودولي للرعاية الصحية.