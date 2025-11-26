قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
أخبار البلد

موعد و رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة|ماذا أعلنت المدارس؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي ، مشددة على أنه سوف يتم كتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي اللازمة لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بدءا من أول شهر ديسمبر 

استمارة الصف الثالث الإعدادي .. الأوراق المطلوبة 

قالت المدارس في تنبيهاتها لطلاب الصف الثالث الإعدادي ، نحيط علمكم بإن الاوراق المطلوبة لتحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي تتمثل في :

  • ٤ صور شخصية للطالب (مقاس 4×6 بخلفية بيضاء، ويُكتب اسم الطالب رباعي تحت الصورة )
  • صورة من شهادة الميلاد ( الكمبيوتر )
  • أصل إيصال سداد رسوم دخول الامتحان ( 158 جنيهًا في البريد بعد سداد إيصال الكتب 305 جنيهًا).
  • دمغة تنمية موارد ( عشرة جنيهات ) بالمدرسة
  • ملف بلاستيك ( بالمدرسة )
  • ورقة يُكتب فيها البيانات التالية ( الاسم كاملًا - رقم موبايل ولي الأمر - وظيفته - العنوان - اسم المدرسة الابتدائية المتخرج منها)

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم

أكدت المدارس أن رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم سوف يتاح قريبا من خلال الضغط على (moe-register.emis.gov.eg).

وشددت المدارس على أنه بمجرد إتاحة رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم  ، يكون على الطالب طبع الاستمارة الالكترونية(طباعة ألوان) ورفع صورته عليها 

وأوضحت المدارس أن التعامل مع رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم  ، يكون باستخدام البريد الالكتروني الموحد للطلاب و الذي يمكن الحصول عليه وتفعيله من خلال منصة ( الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب

(Office365.emis.gov.eg)

وقالت المدارس : بعد تحميل رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي على موقع وزارة التربية والتعليم  ، يتم طبعها وتملاء بياناتها بدقة وبخط واضح من الطالب أو ولي الأمر بعد التأكد من البيانات + صورة منها ، ويكون على الطالب إحضار دوسیه بلاستيك يوضع به جميع الأوراق المطلوبةليتم تسليمها للجنة شئون الطلاب و الامتحانات بالمدرسة ، في موعد أقصاه ١٠ / ١٢ / ٢٠٢٥ 

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026 ، بينما سيكون موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026
 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

المدارس استمارة الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الإعدادي الشهادة الإعدادية 2026

