جدل في إسرائيل بعد تغيب رئيس الأركان عن جلسة أمنية بطلب من نتنياهو

أثار غياب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير عن جلسة أمنية حساسة في مطلع الشهر الجاري، رغم طلب مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بحضوره، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأربعاء، أن الجلسة التي عقدت في 9 من الشهر تناولت محاولات التأثير التركية في المنطقة، ودعي إليها كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، بمن فيهم رئيس الأركان.

وقدم المتحدث باسم الجيش رواية أوضح فيها أن الغياب جاء "بتنسيق مسبق بسبب حدث عائلي"، إلا أن وسائل الإعلام كشفت لاحقاً أن زامير حضر زفاف ابنة رئيس شعبة القوى البشرية في الجيش، ما أظهر تناقضاً مع الرد الرسمي الأول.

وأكد الجيش في بيان لاحق أن رئيس الأركان تغيب بعد "إبلاغ وتنسيق"، ونفى الاتهامات المتعلقة بتقصير متعمد أو تضليل من قبل المتحدث العسكري، وسط استمرار التساؤلات حول الالتزام بقرارات مكتب رئيس الحكومة.