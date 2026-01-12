المغربي أسامة الزمراوي في الدوري المصري.. اعرف النادي صاحب الصفقة

أعلنت إدارة نادي المصري البورسعيدي التعاقد مع لاعب الوداد المغربي أسامة الزمراوي خلال فترة انتقالات اللاعبين الشتوية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في إطار تدعيم صفوف الفريق

ونشر الحساب الرسمي لنادي المصري البورسعيدي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لـ أسامة الزمراوي بعد إتمام التعاقد معه، والذي تضمن فاصلا من المهارات للاعب المغربي، مختتما بجملته: أنا أسامة الزمراوي، أنا هنا مع النسور الخضر.

وكان المغربي أسامة الزمراوي قد انضم إلي صفوف الوادا البيضاوي في يناير 2024 قادمًا من شباب المحمدية، بعدما سبق له خوض تجارب مختلفة، من بينها اللعب لقطاع الشباب بنادي الرجاء البيضاوي، ثم الاحتراف في صفوف الوحدة الإماراتي.