فرصة أخيرة.. سر تعطيل صفقة مصطفى العش لـ المصري البورسعيدي

قرر ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي منح فرصة أخيرة لـ مصطفى العش مدافع الفريق قبل رحيله في يناير الجاري.

وكان الاتفاق تم بين الأهلي والمصري البورسعيدي على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة قبل أن يتدخل توروب ويعطل الصفقة.

ولم يعترض الخطيب رئيس الأهلي على رحيل العش بعد الاتفاق مع كامل أبو علي رئيس المصري البورسعيدي.

مباراة الأهلي القادمة

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل.

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل، في إطار الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، وهي مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير نظرًا لطبيعة المنافسة بين الفريقين وأهمية النقاط الثلاث في مشوار البطولة.

نظام بطولة كأس عاصمة مصر

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري الممتاز، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 7 أندية. ويتصدر المشهد في هذه البطولة أندية القمة، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح المنافسات قوة وإثارة كبيرة منذ انطلاقها.