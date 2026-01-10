قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

المصري البورسعيدي يتقدم بهدف نظيف على كهرباء الإسماعيلية بالشوط الأول بكأس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي كهرباء الإسماعيلية والنادي المصري البورسعيدي بتقدم المصري بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وسجل كريم العراقي هدف المصري البورسعيدي قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

أعلن الجهاز الفني لنادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية معتمدًا على فرج شوقي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من ناحا، سيف الخشاب، كريم يحيى، ومحمد فاروق، بينما يضم خط الوسط حماوي، ماجد هاني، وحسن الشاذلي، في حين يقود الخط الهجومي الثلاثي شيكا، علي سليمان، وإسلام عبد النعيم.

البدلاء

وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد كل من علي الجابري، محمد وسام، مصطفى كشري، الفيومي، يوسف جلال، محمد عبد المنعم، أشرف، كريم الشريف، وماردونا، في دكة تضم عددًا من العناصر القادرة على تغيير شكل المباراة حال الاستعانة بها.

ويدخل كهرباء الإسماعيلية اللقاء بطموحات واضحة في تقديم عرض قوي أمام المصري البورسعيدي، في مواجهة تمثل اختبارًا مهمًا لقدرات الفريق خلال مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، خاصة مع اقتراب مرحلة الحسم وازدياد أهمية النقاط في الجولات الأخيرة.

وتقام المباراة ضمن الجولة السادسة من البطولة، وسط ترقب جماهيري لمواجهة تجمع بين فريقين يسعيان لإثبات الذات وتحقيق أفضل النتائج في نسخة تشهد تنافسًا قويًا بين المشاركين.

تشكيل المصري البورسعيدي

وأعلن الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي بقيادة نبيل الكوكي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل المصري

جاء تشكيل المصري ليضم أحمد وهب في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم العراقي، وعمرو سعداوي، مع الاعتماد على محمود حمادة وموديستا في وسط الملعب، إلى جانب أحمد علي عامر، بينما يقود الخط الأمامي الثلاثي دغـم، منذر طمين، ومحمد الشامي.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عصام ثروت، أحمد منصور، ميدو جابر، عمر الساعي، حسين فيصل، كريم بامبو، أحمد القرموطي، زياد فرج، وعبد الوهاب نادر، في دكة بدلاء تضم عددًا من العناصر القادرة على صناعة الفارق خلال مجريات اللقاء.

ويدخل المصري المباراة بطموحات واضحة في حصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من مزيج بين عناصر الخبرة والشباب في تشكيلته، في الوقت الذي تمثل فيه المواجهة اختبارًا مهمًا أمام فريق كهرباء الإسماعيلية الباحث بدوره عن إثبات الذات في البطولة.

كهرباء الإسماعيلية النادي المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر

