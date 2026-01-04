قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

التعادل الايجابي الشوط الأول بين حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية

ياسمين تيسير

تعادل فريقا حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية بهدفين لكل فريق في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد المكس بالإسكندريه في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر

أحرز معتز محمد نجم حرس الحدود الهدف الأول في الدقيقة 14 بينما عزز محمد أشرف روقا تقدم الحدود في الدقيقة 32

وسجل ماجد هانى نجم كهرباء الإسماعيلية هدف تقليص الفارق في الدقيقة 39 وقبل انتهاء الشوط  الأول بدقائق أضاف على سليمان الهدف الثاني للفريق 

وجاء تشكيل حرس الحدود بقيادة أحمد زهران كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة - مؤمن عوض - محمد الدغيمي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد بيومي - محمد النجيلي

خط الهجوم: معتز محمد - عمرو جمال - محمود أوكا.

حرس الحدود كهرباء الاسماعيليه كاس عاصمة مصر

