التعادل الايجابي الشوط الأول بين حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية

تعادل فريقا حرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية بهدفين لكل فريق في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد المكس بالإسكندريه في إطار منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في بطولة كأس عاصمة مصر

أحرز معتز محمد نجم حرس الحدود الهدف الأول في الدقيقة 14 بينما عزز محمد أشرف روقا تقدم الحدود في الدقيقة 32

وسجل ماجد هانى نجم كهرباء الإسماعيلية هدف تقليص الفارق في الدقيقة 39 وقبل انتهاء الشوط الأول بدقائق أضاف على سليمان الهدف الثاني للفريق

وجاء تشكيل حرس الحدود بقيادة أحمد زهران كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة - مؤمن عوض - محمد الدغيمي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد بيومي - محمد النجيلي

خط الهجوم: معتز محمد - عمرو جمال - محمود أوكا.