قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني.. عبدالعاطي يؤكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره الفلسطينى سبل الاستقرار بالأراضي الفلسطينية
لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الدرندلي: فاعلية ضخمة في المتحف الكبير احتفالا بكأس العالم| فيديو

الدرندلي ووزير الرياضة
الدرندلي ووزير الرياضة
إسلام مقلد

قال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن استقبال مصر للنسخة الأصلية حدث كبير، وسيكون هناك حفل كبير في المتحف المصري الكبير الليلة.

وأضاف الدرندلي خلال المؤتمر الصحفي لاستقبال النسخة الأصلية لكأس العالم في مصر، أن منتخب مصر تأهل بجدارة واستحقاق لبطولة كأس العالم 2026، وأن الشعب المصري سوف يفرح كثير خلال استضافة النسخة الأصلية لـ كأس العالم.

تصريحات وزير الرياضة

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة مصر لمجسم كأس العالم الأصلي حدث كبير، وتعتبر مصر الدولة الثانية لاستقبال الكأس.

وأضاف صبحي خلال المؤتمر الصحفي لاستقبال مجسم كأس العالم، أنه تم استقبال الكأس في مطار القاهرة بصحبة وزير الطيران، وعدد من اللاعبين القدامي على رأسهم حسام غالي وفقا لبروتكول عال من الدولة المصرية.

وتابع صبحي أنه عقب ذلك تم اصطحاب الكأس وممثلي فيفا إلى القصر الرئاسي وتم مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أكد دعمه للرياضة المصرية.

وأوضح أن رحلة كأس العالم تبدأ اليوم بمصر بمؤتمر صحفي، وحفل مسائي في المتحف المصري الكبير، وغدا في استاد القاهرة لتصوير الجماهير مع الكأس.

ووصلت اليوم للقاهرة النسخة الأصلية من كأس العالم ضمن جولتهاو العالمية التي تشمل نحو 30 دولة و 75 محطة حول العالم قبل انطلاق منافسات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبدأت جولة الكأس من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو الذي قام بتقديم الكأس في افتتاح الجولة في مشهد لافت أعطى انطلاقة مميزة للرحلة العالمية للكأس.

ووفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ستقام المباراة الافتتاحية في مدينة مكسيكو سيتي فيما ستستضيف مدينة نيويورك المباراة النهائية وسط توقعات بحضور جماهيري غير مسبوق.

كأس العالم خالد الدرندلي أشرف صبحي وزير الرياضة اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

ترشيحاتنا

مباراة المغرب وتنزانيا

كأس أمم إفريقيا 2025.. المغرب يتعادل سلبيا مع تنزانيا فى الشوط الأول

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشباب تُدرّب أكثر من 1615 شابًا وفتاة على بناء الشخصية والقيادة وتعزيز الصحة النفسية

شيكابالا

شيكابالا بجانب كأس العالم عقب وصوله لمصر

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد