خالد الدرندلي: فاعلية ضخمة في المتحف الكبير احتفالا بكأس العالم| فيديو

قال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن استقبال مصر للنسخة الأصلية حدث كبير، وسيكون هناك حفل كبير في المتحف المصري الكبير الليلة.

وأضاف الدرندلي خلال المؤتمر الصحفي لاستقبال النسخة الأصلية لكأس العالم في مصر، أن منتخب مصر تأهل بجدارة واستحقاق لبطولة كأس العالم 2026، وأن الشعب المصري سوف يفرح كثير خلال استضافة النسخة الأصلية لـ كأس العالم.

تصريحات وزير الرياضة

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن استضافة مصر لمجسم كأس العالم الأصلي حدث كبير، وتعتبر مصر الدولة الثانية لاستقبال الكأس.

وأضاف صبحي خلال المؤتمر الصحفي لاستقبال مجسم كأس العالم، أنه تم استقبال الكأس في مطار القاهرة بصحبة وزير الطيران، وعدد من اللاعبين القدامي على رأسهم حسام غالي وفقا لبروتكول عال من الدولة المصرية.

وتابع صبحي أنه عقب ذلك تم اصطحاب الكأس وممثلي فيفا إلى القصر الرئاسي وتم مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أكد دعمه للرياضة المصرية.

وأوضح أن رحلة كأس العالم تبدأ اليوم بمصر بمؤتمر صحفي، وحفل مسائي في المتحف المصري الكبير، وغدا في استاد القاهرة لتصوير الجماهير مع الكأس.

ووصلت اليوم للقاهرة النسخة الأصلية من كأس العالم ضمن جولتهاو العالمية التي تشمل نحو 30 دولة و 75 محطة حول العالم قبل انطلاق منافسات مونديال 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبدأت جولة الكأس من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو الذي قام بتقديم الكأس في افتتاح الجولة في مشهد لافت أعطى انطلاقة مميزة للرحلة العالمية للكأس.

ووفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ستقام المباراة الافتتاحية في مدينة مكسيكو سيتي فيما ستستضيف مدينة نيويورك المباراة النهائية وسط توقعات بحضور جماهيري غير مسبوق.