حازم إمام ووليد صلاح الدين ومحمد فضل في استقبال كأس العالم بالقاهرة | صور

وصلت اليوم إلى القاهرة النسخة الأصلية من كأس العالم، ضمن جولتها العالمية التي تشمل قرابة 30 دولة و75 محطة حول العالم، وذلك قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانطلقت جولة الكأس العالمية من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بحضور النجم الإيطالي السابق أليساندرو ديل بييرو، الذي قدّم الكأس في افتتاح الجولة، في مشهد لافت أعطى انطلاقة مميزة للرحلة العالمية.

وشهدت القاهرة، اليوم الأحد، تنظيم مؤتمر صحفي رسمي بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاحتفاء بوصول النسخة الأصلية من كأس العالم إلى مصر.

كما حضر الفعالية حازم إمام نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إلى جانب نجمي مصر والأهلي السابقين وليد صلاح الدين ومحمد فضل.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات غدًا داخل المتحف المصري الكبير، ضمن محطة مصر في الجولة العالمية، حيث ستتاح للجماهير فرصة مشاهدة الكأس عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها، في حدث يُعد تاريخيًا على مستوى المنطقة.

وتأتي هذه الجولة احتفالًا بمرور 20 عامًا على إطلاق جولة الكأس العالمية، فضلًا عن الترويج للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة في مدينة مكسيكو سيتي، بينما تستضيف نيويورك المباراة النهائية، وسط توقعات بحضور جماهيري غير مسبوق.