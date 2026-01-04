قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سليماني كوليبالي يكشف أسباب هروبه من الأهلي

سليماني كوليبالي
سليماني كوليبالي
عبدالله هشام

كشف الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم النادي الأهلي السابق كواليس هروبه من الفريق في عام 2017.

وقال كوليبالي في تصريحات مع"ذا أتلتيك" البريطانية:عشت فترة عصيبه بسبب حمل زوجتى وبجانب صعوبة في إيجاد مدارس لأطفالي بسبب مشكلة في التأشيرة.

وأوضح: إدارة الاهلي كانت تمتلك جواز سفري وحينما لعبنا خارج مصر قررت السفر مباشرة لإنجلترا ورفض أن يمتلك أحد جوازي.

وأردف: طلبوا مني العودة لكني رفضت رغم أن الوضع المالي كان جيدا لكن الوضع قاسيا وشعرت أن مسيرتي أنتهت بعد رحيلي عن مصر وأنني لن ألعب الكرة مرة أخرى.

مستقبل كوليبالي 

وتحد كوليبالي عن مستقبله قائلا: أحاول انهاء مسيرتي حاليا في هدوء رغم وصول عدة عروض من إيطاليا وإيران لكنني أريد العيش رفقة أطفال واشتريت منزلا في هال وبعد 7 سنوات أشعر أنني أريد التواجد هنا.

وكان كليبالي دخل في أزمة مع الأهلي انتهت برفع دعوى قضائية بسبب إخلال الإيفواري في عقده في يونيو 2017، وبعدها أصدر الاتحاد الدولي "فيفا" في 2018 بأن اللاعبملزم بدفع 1.4 مليون دولار لناديه السابق.

انضم سليمان كوليبالي لصفوف النادي الأهلي قادما من صفوف كيلمارنوك الاسكتلندي في يناير 2017، مقابل 800 ألف جنيه إسترليني.

سجل كوليبالي مع الأهلي 6 أهداف خلال 9 مباريات في الدوري المصري قبل أزمة الهروب.

وفي الوقت الحالي يلعب سليماني كوليبالي في دوري الدرجة التاسعة الإنجليزي مع نادي بيكرينج تاون بعد أن مر على 6 فرق مختلفة بعد الرحيل عن الأهلي.

