عبد الواحد السيد: الأهلي مش بيعرف يخلص لاعب بيراميدز عايزه

علق عبد الواحد السيد حارس مرمي الزمالك السابق علي صفقة اللاعب حامد حمدان وانتقاله إلي صفوف بيراميدز بدلاً من الاهلي.

حامد حمدان

وقال عبد الواحد السيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الأهلي مش بيعرف يخلص لاعب بيراميدز عايزه".

علق الدولي الفلسطيني حامد حمدان عقب الإعلان عن انتقاله رسميًا إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

حامد حمدان

وكتب حامد حمدان عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "العودة من حيث بدأت".

وأعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع الدولي الفلسطيني حامد حمدان خلال الميركاتو الشتوي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز، لدعم الفريق بأفضل العناصر، استعدادًا للمرحلة المقبلة من المباريات الهامة في كافة البطولات.