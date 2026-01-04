قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين| صور
انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل الضريبة العقارية
تفاصيل جنازة وعزاء السيناريست هناء عطية
حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
رياضة

«اللي على راسه بطحة يحسس عليها».. خلاف علني بين زوجتي محمد النني

محمد النني
محمد النني
منار نور

أثارت البلوجر حنان، الزوجة الثانية للاعب محمد النني، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ردّها على سؤال أحد متابعيها حول اتهامها بـ«خراب البيوت». 

وردّت حنان عبر حسابها على موقع «إنستجرام» قائلة:«ما دخلتش بيتي إلا وكان مهزوز من الأساس، ما تقدرش امرأة تهدم بيت قائم على المودة والرحمة والنية الطيبة من الطرفين. اللي يخرب بيتي هو الظلم والنكد وسوء العِشرة، ومش هرمي خيبتي على غيري. اللي قدرت تدخله بشرع الله حلالها».

وجاء رد الزوجة الأولى بآية قرآنية قالت فيها:﴿في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون﴾.

وعادت الزوجة الثانية للرد مجددًا قائلة:«البوست ده حرج مشاعر البعض، ومش هرد على حد ولا عايزة شفقة من حد. مش حسبتوا وقلتوا إن الله يمهل ولا يهمل؟ ونِعم بالله. مش هدافع عن نفسي، واحدة سألتني عني وعن بيتي، فردّيت عني وعن بيتي ومن تجربتي. باختصار، اللي على راسه بطحة يحسس عليها».

لترد الزوجة الأولى مرة أخرى بقولها:«إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت».

محمد النني زوجه محمد النني كليقة محمد النني

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

بوتين وترامب

بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

رونالدو

قصر بمواصفات الأساطير.. رونالدو يخطط لحياة ما بعد الملاعب| ايه الحكاية

ميسي

أثارت جدلا واسعا.. من الفتاة التي ظهرت مع ميسي في احتفالات رأس السنة؟

كأس أمم أفريقيا

أحدهم في طريقه إلى الأهلي.. لاعبون متاحون بالمجان في كأس أمم أفريقيا

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

صغرت 20 سنة .. صور أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد سن الستين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

