كأس العرب.. محمد النني: أعرف نقاط القوة والضعف بالمنتخب الإماراتي جيدا

أكد محمد النني، قائد منتخب مصر المشارك في كأس العرب ولاعب نادي الجزيرة الإماراتي، أنه يمتلك خبرة كبيرة ومعرفة بنقاط القوة والضعف في منتخب الإمارات، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة المقامة حاليا في قطر.

وقال النني خلال المؤتمر الصحفي: "ألعب في الإمارات وأعرف تماما نقاط القوة والضعف في المنتخب الإماراتي، وسأتحدث مع الكابتن حلمي طولان المدير الفني، ومع اللاعبين عن كل ما يتعلق بالمنافس".

تركيز الجهاز الفني واللاعبين

وأضاف أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين الآن ينصب على تحليل المنتخب الإماراتي بشكل دقيق، مشيرا إلى أنهم كانوا يتمنون تحقيق نتيجة أفضل أمام منتخب الكويت في الجولة الأولى.

موعد مباراة منتخب مصر والإمارات

وتقام مباراة مصر والإمارات غدا السبت 6 ديسمبر على استاد لوسيل، إذ تنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة، في مواجهة ينتظرها الجمهور المصري باعتبارها مهمة للفراعنة بعد تعادلهم في المباراة الافتتاحية.

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة اللقاء بشكل مباشر، إلى جانب شبكة قنوات الكأس القطرية، وقناة أبو ظبي الرياضية، ودبي الرياضية، وقناة إم بي سي مصر، التي أعلنت بدورها بث مباريات الفراعنة في البطولة.

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لمثله، ضمن المجموعة الثالثة. وشهدت المباراة إهدار عمرو السولية لركلة جزاء في الدقيقة 37 بعد تسديده الكرة خارج المرمى، وهو ما حرم الفراعنة من الخروج بالنقاط الثلاث.

وفي سياق آخر، تلقى المنتخب المصري ضربة قوية بعد تأكد إصابة كريم فؤاد بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وفقًا لنتائج الأشعة الطبية.

وتستغرق مدة علاجه بين أربعة وستة أسابيع، ما يعني استبعاده رسميًا من قائمة البطولة وعدم قدرته على استكمال المشوار مع الفريق.